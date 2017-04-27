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    Все краски в гости к нам... Соцсети о цветной Арке Дружбы в Киеве

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    Столичная Арка Дружбы народов окрасилась! Многие полагают, что в цвета флага ЛГБТ-сообщества. Но все ли так однозначно с новой расцветкой и преображением киевской достопримечательности? Что думают об этом сами украинцы, и что пишут в соцсетях?
    В Киеве Арку Дружбы народов покрасили в цвета ЛГБТ
    РИА Новости Украина

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Многострадальная Арка Дружбы народов в центре Киева, не единожды попадавшая в эпицентр различных скандалов, опять у всех на устах. В столице продолжаются работы по ее превращению в арт-инсталляцию Arch of Diversity ("Арка разнообразия"). Об этом сообщил управляющий партнер компании CFC Consulting, получившей заказ на коммуникацию во время Евровидения-2017 в Киеве Геннадий Курочка.

    Арку не красят — конструкцию оклеивают разноцветной бумагой, которую снимут сразу же после песенного конкурса. К тому же в КГГА говорят, что денег из бюджета на это не выделяли — все финансируют организаторы арт-объекта.

    Но, не смотря на такие заверения, в украинском сегменте соцсетей будущая "Радуга разнообразия" вызвала не менее разнообразные комментарии: " Идеальный пример внесения новых смыслов, эталонный, особенно учитывая первоначальный смысл. Двух мужиков под аркой обязательно оставить". " Любая креатива обречена быть принята в штыки, независимо от того удачная идея или нет… Зато "радуга" стала и лакмусовой бумажкой и тестом на беременность (там тоже полосочки) и показала у кого, что "болит", — есть в сетях и такие мнения.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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