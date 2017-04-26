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    Американский актер с гражданством РФ Стивен Сигал попал в базу "Миротворца"

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    Взять и запретить. Культурная война с РФ (231)

    (обновлено: )6110
    Как сообщается, 65-летний актер попал в базу украинского сайта за "незаконное пересечение государственной границы Украины", "отрицание российской агрессии, поддержку аннексии Крыма".
    Президент РФ В. Путин встретился с американским актером С. Сигалом. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Данные американского актера Стивена Сигала, получившего в ноябре прошлого года гражданство РФ, внесены в базу сайта "Миротворец" за посещение Крыма.

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    Как отмечается на сайте, 65-летний Сигал попал в базу за "незаконное пересечение государственной границы Украины", "отрицание российской агрессии, поддержку аннексии Крыма". Актер назван "пособником российских оккупантов и пророссийских террористов". На сайте приводятся фотографии посещения им Крыма.

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    Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой, после чего Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, в итоге певица не примет участие в Евровидении-2017. Также в базу данных сайта внесены российские артисты Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, рэпер Баста, путешественник Федор Конюхов.

    Сайт "Миротворец" известен публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". 

    Сайт "Миротворец"
    Стивен Сигал в базе "Миротворца"

    На днях российский актер театра и кино Кирилл Сафонов сообщил на своей странице в Facebook о запрете въезда в Украину. Ранее российская певица украинского происхождения Лолита Милявская опубликовала видеообращение, в котором сообщила, что ее в 4 утра сняли с поезда в Конотопе, так как ей запрещен въезд в Украину из-за посещения Крыма в 2015 году.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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