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    "Миротворец" опубликовал данные певца Александра Маршала

    (обновлено: )49327
    Александр Миньков попал в базу данных "Миротворца" за "незаконное пересечение государственной границы Украины" и "открытое оправдание российской агрессии".
    Певец Александр Маршал
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Сайт "Миротворец" опубликовал данные российского певца Александра Маршала за посещение Крыма.

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    Как отмечается на сайте, певец попал в базу данных 23 апреля под своим настоящим именем Александр Миньков за "незаконное пересечение государственной границы Украины" и "открытое оправдание российской агрессии". Также на сайте приводятся ссылки о посещении Маршалом Крыма и его высказывания о полуострове.

    Скриншот
    Данные об Александре Маршале на сайте "Миротворца"

    Ранее в базу сайта "Миротворец" попали российский режиссер Карен Шахназаров и российская певица Ирина Аллегрова.

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