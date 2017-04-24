"Миротворец" опубликовал данные певца Александра Маршала

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Сайт "Миротворец" опубликовал данные российского певца Александра Маршала за посещение Крыма.

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Как отмечается на сайте, певец попал в базу данных 23 апреля под своим настоящим именем Александр Миньков за "незаконное пересечение государственной границы Украины" и "открытое оправдание российской агрессии". Также на сайте приводятся ссылки о посещении Маршалом Крыма и его высказывания о полуострове.

Скриншот Данные об Александре Маршале на сайте "Миротворца"

Ранее в базу сайта "Миротворец" попали российский режиссер Карен Шахназаров и российская певица Ирина Аллегрова.