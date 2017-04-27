наверх
27.04.201720:28
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.04
  • USD26.59- 0.04
Рубрики
Ещё
    Культура

    Розенбаум сломал ребра на концерте

    (обновлено: )19801
    Народный артист России Александр Розенбаум словам ребра на концерте в Саратове, поэтому выступление в Волгограде пришлось перенести.
    Александр Розенбаум. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Певец, народный артист России Александр Розенбаум перенес концерт в Волгограде из-за перелома ребер, сообщается на официальном сайте артиста в четверг.

    В Ровно активисты пытались сорвать аншлаговый концерт Оли Поляковой
    Канал "Добрый человек" в Youtube
    В Ровно едва не сорвали концерт Поляковой: в сеть попали кадры "разборок"

    "В связи с травмой, полученной на концерте в Саратове (перелом 6-7-8 ребер), концерт в Волгограде переносится на 23 мая 2017 г. Приносим извинения за доставленные неудобства", — говорится в сообщении.

    Российский певец, поэт и композитор Александр Яковлевич Розенбаум родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде (Санкт-Петербург). Розенбаум начал заниматься музыкой с пятилетнего возраста. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано, впоследствии — вечернее музыкальное училище по классу джазовой аранжировки. За время сольной карьеры он выпустил свыше 30 альбомов. Среди наиболее известных песен Розенбаума — "Вальс-бостон", "Бабий Яр", "Налетела грусть", "Вальс на Лебяжьей канавке".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Разрушение памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Символика ЛГБТ
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Жестокое убийство на столичной Оболони
    Криминальная Украина: беспредел и насилие
    Искандер Хисамов
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?