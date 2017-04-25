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В Ровно едва не сорвали концерт Поляковой: в сеть попали кадры "разборок"
09:21
25.04.2017
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Канал "Добрый человек" в Youtube
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Теги:
Персоны
Оля Полякова
Места
Ровно
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