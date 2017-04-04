Макаревич объяснил, почему не отменил концерт в день теракта в Петербурге

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Российский музыкант Андрей Макаревич объяснил решение провести концерт в Санкт-Петербурге в день взрыва в метро. Отмена выступления пошла бы на руку террористам, заявил он на своей странице в Facebook во вторник, 4 апреля.

"Можно отменить все концерты, закрыть вокзалы, аэропорты и супермаркеты. Наверное, станет безопаснее. Но это и будет означать, что они победили. Они хотят, чтобы мы все отменили. Вот вам хрен", — написал Макаревич.

Музыкант отметил, что сегодня никто не может чувствовать себя в абсолютной безопасности, потому что "атакам подвергаются места скопления людей".

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

По последним данным, в результате теракта погибли 14 человек.