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    В Израиле перенесли выборы из-за концерта Бритни Спирс

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    Перенести на 4 с 3 июля выборы решили из-за трудностей с наймом охранников в количестве. Как отмечается, ожидаются десятки тысяч зрителей со всех концов страны.
    Бритни Спирс
    RIA News Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Одна из крупнейших израильских партий, левоцентристская "Авода", отложила праймериз, чтобы не проводить их в один день с концертом американской певицы Бритни Спирс, сообщил РИА Новости источник в партийном руководстве.

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    Перенести на 4 с 3 июля выборы своего лидера, который автоматически станет одним из главных претендентов на пост премьер-министра, лейбористы решили из-за трудностей с наймом охранников в количестве, достаточном для обеспечения безопасности мероприятия.

    "Аргументация такая: сложно обеспечить охрану. Очень много охранников нужно на выборы и очень много – на Бритни. Их нанимают на один день, и, когда совпадают два больших мероприятия, то возникают трудности", — сказал собеседник агентства.

    Местная пресса пишет, что в "Аводе" также опасаются заторов на дорогах, которые могут сказаться на ходе выборов. На концерте Спирс, который пройдет в главном парке Тель-Авива "Ха-Яркон", ожидаются десятки тысяч зрителей со всех концов страны.

    "Авода", много лет стоявшая у власти в Израиле, находится в оппозиции к правому правительству Биньямина Нетаньяху. Ее альянс с идеологически близким движением "Ха-Тнуа", получивший название "Сионистский лагерь", располагает второй по численности фракцией в парламенте.

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