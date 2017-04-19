Чешский виртуоз Шпорцл дал концерт в одесском трамвае

Для пассажиров, которые заходили в вагон, концерт стал полной неожиданностью. Люди благодарили скрипача аплодисментами. Как пояснил журналистам Шпорцл, в Украину он приехал впервые, и концерт в трамвае также является его первым подобным опытом.

"Нужно было прилагать усилия, чтобы стоять ровно и одновременно играть", — сказал музыкант.

В Одесском национальном академическом театре оперы и балета вечером 18 апреля – большой концерт скрипача, а выступлением в трамвае он хотел показать, что поддерживает стремление украинцев в ЕС. Он исполнил "Оду к радости" Людвига ван Бетховена (гимн Евросоюза), а также всемирно известные произведения Никколо Паганини и Иоганна Себастьяна Баха.

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Музыкант рассказал также, что его прибытие в Одессу связано со съемками 8-серийного документального фильма о чешских скрипачах. В частности, о тех, кто приезжал в Одессу, чтобы развивать здесь культуру игры на скрипке.

"Самая главная часть фильма о школе Отакара Шевчика (чешский скрипач, композитор 1852-1934 гг. — Ред.), который начал свое преподавание в Киеве и учеником которого был Ярослав Коциан (чешский скрипач, педагог, 1883-1950 гг.), который после учебы приехал в Одессу, чтобы преподавать", — сказал Шпорцл.