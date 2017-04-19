наверх
19.04.201706:39
Курсы валют НБУ
  • EUR28.68+ 0.17
  • USD26.85+ 0.03
Рубрики
Ещё
    Видео

    Чешский виртуоз Шпорцл дал концерт в одесском трамвае

    17
    В Одессе впервые прибывший в Украину чешский скрипач-виртуоз Павел Шпорцл дал концерт в вагоне трамвая. Шпорцл играл на скрипке во время движения трамвая, следовавшего по маршруту № 5 (Аркадия - Центральный автовокзал).
    Канал "Думская Нет" на Youtube

    Для пассажиров, которые заходили в вагон, концерт стал полной неожиданностью. Люди благодарили скрипача аплодисментами. Как пояснил журналистам Шпорцл, в Украину он приехал впервые, и концерт в трамвае также является его первым подобным опытом.

    "Нужно было прилагать усилия, чтобы стоять ровно и одновременно играть", — сказал музыкант.

    В Одесском национальном академическом театре оперы и балета вечером 18 апреля – большой концерт скрипача, а выступлением в трамвае он хотел показать, что поддерживает стремление украинцев в ЕС. Он исполнил "Оду к радости" Людвига ван Бетховена (гимн Евросоюза), а также всемирно известные произведения Никколо Паганини и Иоганна Себастьяна Баха.

    Читайте также: Никогда не рано. Пройдет ли по Украине акция "Бессмертный полк"?

    Музыкант рассказал также, что его прибытие в Одессу связано со съемками 8-серийного документального фильма о чешских скрипачах. В частности, о тех, кто приезжал в Одессу, чтобы развивать здесь культуру игры на скрипке.

    "Самая главная часть фильма о школе Отакара Шевчика (чешский скрипач, композитор 1852-1934 гг. — Ред.), который начал свое преподавание в Киеве и учеником которого был Ярослав Коциан (чешский скрипач, педагог, 1883-1950 гг.), который после учебы приехал в Одессу, чтобы преподавать", — сказал Шпорцл. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Евровидение в Украине
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Оксана Ермишина. Архивное фото
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Корабль ВМС США. Архивное фото
    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
    Петр Порошенко
    Референдум в Турции: итоги