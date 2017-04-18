Никогда не рано. Пройдет ли по Украине акция "Бессмертный полк"?

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Ветеранские организации подадут заявку на проведение 9 мая в Киеве марша под девизом "Никто не забыт, ничто не забыто". Как сообщил РИА Новости Украина глава киевской организации ветеранов Украины Николай Мартынов, ветераны уверены в том, что заявку на проведение акции "Бессмертный полк" власти отклонят, потому просто шествие.

Такие опасения ветеранов можно понять. Вся политика постмайданной власти направлена на подмену исторической памяти народа. И о многом просто "не помнят". 17 апреля 73 года назад завершилась битва за Правобережную Украину — Днепровско-Карпатская операция. Вспомнили об этом нынешние украинские власти, олигархические СМИ? Конечно, не вспомнили.

Как не вспомнили о дне памяти освободителя Киева. Возлагать цветы к памятнику выдающемуся полководцу Николаю Ватутину пришли российские соотечественники, представители Российского центра науки и культуры (РЦНК), участники движения "Украинский выбор"…

Цветы к постаменту возложили два ветерана в форме офицеров времен Великой Отечественной войны (сам этот термин выведен в нынешней Украине из употребления). Как сообщил один из участников мероприятия, "хотя все это происходило рядом с Верховной Радой, очень опасались провокаций со стороны националистов, — а сотрудников полиции почему-то не было… К счастью, обошлось".

Стоит напомнить, что памятник погибшему от рук бандеровцев освободителю Киева генералу Николаю Ватутину предлагали снести еще во времена президентства Виктора Ющенко (была подана соответствующая петиция).

А в 2015 году живущая в Праге единственная дочь полководца Елена Ватутина обратилась к российским властям с просьбой о перезахоронении праха ее отца, поскольку ей стало известно о намерении властей демонтировать памятник. Городские власти Киева тогда открестились от подобных планов… А в Госдуме РФ идею перезахоронения останков генерала Ватутина поддержали, не поверив заверениям Кличко.

Прошло время, в стране утвердилась практика декоммунизации, представители власти фонтанируют новыми идеями. Предложения декоммунизировать День космонавтики, переименовать проспект Победы в Киеве многие за пределами Украины восприняли как не вполне адекватные высказывания не вполне адекватных деятелей. Но внутри страны все понимают: эти идеи укладываются в общую политику украинской власти, пытающейся подменить историческую память народа.

Уехавший после "евромайдана" в Россию украинский журналист и политолог Юрий Кот считает, что "подобные заявления властей являются частью более широких процессов".

"Фактически одновременно с переносом Дня космонавтики эти люди предложили переименовать проспект Победы. Это весеннее обострение накануне великого праздника — Дня Победы 9 Мая", — сказал Кот, слова которого приводит ФАН.

По его словам, "каждый раз этим ребятам (представителям украинской власти — Ред.) удается показать, что дна не существует".

"Завтра они не захотят праздновать Пасху, потому что ее празднуют в России. Потом не захотят праздновать Рождество в один день с русскими. Если их не останавливать, закончится тем, что украинские власти не захотят встречать рассвет вместе с русскими: скажут, что это не рассвет, а закат. А закат назовут рассветом", — предположил Кот.

Что касается Дня Победы, то этот праздник вызывает особое внимание у активистов националистических организаций и у декоммунизаторов от власти — равно как и другие памятные даты ВОВ. Так, недавно в Одессе в День освобождения города от фашистов дракой закончилась церемония возложения цветов на Аллее Славы.

Выступая на брифинге в Верховной Раде, Николай Мартыненко отметил, что отношение к украинским ветеранами оставляет желать лучшего.

"В последнее время в нашей ветеранской организации столицы возникли большие проблемы, с точки зрения нашего морального положения, потому что руководство города и государства старшее поколение ветеранов почему-то не особо жалует. И в социальном плане последнее время ветеранам не индексируется пенсия, тарифы с ног валят — пенсия ветеранам 1500-1700 гривен, а за отопление только (надо платить — Ред.) полторы тысячи, медицинские вопросы, лечение — это все не под силу ветеранам", — сказал Мартынов.

Он сообщил, что у ветеранских организаций сейчас отбирают помещения и не финансируют их работу, хотя это предусмотрено законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

Мартынов также отметил, что 9 Мая ветераны проведут шествие под лозунгом "Никто не забыт, ничто не забыто". И пусть это формально не "Бессмертный полк", но участники, по словам главы организации, будут нести "портреты наших предков, отвоевавших нам нашу землю". Мартынов пригласил всех желающих присоединиться к шествию в День Победы.

Отметим, что ветеранов обещают поддержать представители "Оппозиционного блока".

"Сегодня мы наблюдаем, как власть пытается пересмотреть памятные даты — святые для ветеранов, прежде всего 9 Мая. Это неприемлемо. И мы сделаем все возможное, чтобы этого не допустить", - заявил один из лидеров этой политсилы Юрий Бойко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о мероприятиях в 2017 году ко Дню памяти и примирения (8 мая) и 72-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая) — "с целью достойного чествования подвига победителей нацизма во Второй мировой войне, ветеранов войны, участников украинского освободительного движения…". Особо подчеркивается важность обеспечения общественной безопасности 8 и 9 мая.

Впрочем, как отметил на пресс-конференции в РИА Новости Украина политолог Андрей Золотарев, этот указ можно расценивать как "предвыборное маневрирование" Порошенко…

Напомним, в прошлом году во время акции "Бессмертный полк" в Киеве радикалы пытались помешать шествию.