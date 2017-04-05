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    Ко Дню Победы... ветеранов выселяют из помещений: "нужны деньги на АТО"

    (обновлено: )22302
    Некоторые депутаты Киевсовета из фракций "Свобода" и "Самопомич" призвали главу КГГА Виталия Кличко "разобраться" с помещениями, которые занимают ветеранские организации. Сами ветераны безуспешно пытаются попасть к мэру, чтобы поговорить по этому же вопросу.
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    Мэр Киева Виталий Кличко посетил столетнего ветерана ВОВ Геннадия Киркевича
    Виталий Кличко, facebook

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Как постмайданная Украина готовится встретить День Победы? Традиционно. С подачи института Нацпамяти обсуждают,  не отменить ли выходной в этот день (есть соответствующий законопроект), думают, как выполнить закон о декоммунизации и сбить советский герб со щита Родины-матери — так, чтобы сам монумент не рухнул. Впрочем, были уже предложения убрать и монумент. Из последних сообщений: неизвестные вандалы похитили бронзовые детали Вечного огня в Киеве… 

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    И это еще не все. В преддверии праздника ветеранские организации лишают финансирования и помещений. Так, Киевскую организацию ветеранов Украины (таково теперь название) собираются выселить из помещения на ул. Терещенковской. Об этом РИА Новости Украина рассказал источник в организации.

    "Намереваются отобрать у нас помещение, выселить нас на улицу. Такая ситуация не только у нас, но и в других организациях. Мотивирует тем, что "деньги нужны на АТО", и вот эти помещения потом продадут… А мы, дескать, проводим акцию "Бессмертный полк", и это, как они считают, акция "в поддержку Путина". Нам документов никаких не показывали, но представители постоянной комиссии Киевсовета по имуществу сказали: с 20 апреля в помещении будет новый хозяин. А где мы будем? Никого это не интересует", — сказал собеседник агентства.

    По его словам, помещение у ветеранов пытаются отобрать давно, уже 8 лет — но "при Януковиче это как-то… помягче было". 

    На этот раз все серьезно. Представители ветеранской организации обращались к мэру Киева Виталию Кличко, но "тот не принял, перенаправил". 

    "Я думаю, у них у всех согласованная позиция, помещение отобрать", - считают организации. 

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    Глава столичной городской организации ветеранов Николай Мартынов рассказал, что на ветеранов "оказывают давление". Так, по его словам, "после акции "Бессмертный полк" (в 2016 году — Ред.) обвинили в том, что ветераны поддерживают сепаратистов". Давят даже за общение с "неправильной" прессой. 

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    "Лишили киевскую городскую организацию положенной по закону финансовой поддержки на оплату уставной деятельности… Так что работаем на энтузиазме. Точнее — бедствуем", - сказал Мартынов. Он сообщил, что намерен все-таки добиваться встречи с мэром Киева Виталием Кличко, чтобы рассказать о ситуации вокруг помещения. 

    Что касается акции "Бессмертный полк", то в организации ветеранов уверены: власть заявку на ее проведение не одобрит.

    "Если заявим "Бессмертный полк" то… запретят. Но мы шествие 9 мая проведем — под девизом "Ничто не забыто, никто не забыт", — сказали в организации.

    Напомним, "Бессмертный полк" — общественная неполитическая акция, марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В 2016 году такой маршпрошел в Киеве. 

    Тогда были инциденты: неизвестные в черной форме без каких-либо опознавательных знаков провоцировали участников "Бессмертного полка" на стычки. 

    В других городах Украины празднование Дня Победы в прошлом году тоже было отмечено скандалами и даже драками  — радикалов раздражали красные знамена…

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    В ветеранской организации предполагают, что и на этот раз националисты будут препятствовать шествиям. Но надеются, что власти все же предпримут достаточные меры безопасности.

    Ранее некоторые депутаты Киевсовета из фракций "Свобода" и "Самопомич" призвали главу КГГА Виталия Кличко "разобраться" с помещениями, которые занимают ветеранские организации. По мнению депутатов, участников войны сегодня уже осталось мало, а "отдельные общественные объединения ветеранских организаций используют бывшие коммунистические деятели…". 

    В то же время активисты развернули в соцсетях кампанию против продолжения бюджетного финансирования ветеранских организаций, представителей которых радикалы называют "коммунистами-сепаратистами" и обвиняют в "антиукраинской" деятельности. 

    Такая ситуация не только в Киеве. Так, по сообщениям СМИ, еще в феврале этого года лишилась крыши над головой ветеранская организация Шевченковского района Харькова. Приходят тревожные сообщения и из других городов. Ветераны считают, что "все это напоминает спланированную атаку".

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