Возложение цветов на одесской Аллее Славы переросло в драку

Активисты одесских патриотических организаций в День освобождения города от фашистских захватчиков подрались со своими оппонентами — активистами "Куликова поля", а также с полицейскими у памятника Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке Шевченко, сообщает местное издание "УСИ".

Драка началась после того, как экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненеко вступил в словесную перепалку с "куликовцами". Его возмутили "сепаратистские лозунги", которые выкрикивали оппоненты.

В результате, двоих соратников Стерненко задержала полиция. Их пытались отбить у правоохранителей, активисты оцепили машину, но полицейским все же удалось выехать из окружения толпы.

По данным издания по состоянию на 12:30 понедельника, полиция задержала около 20 активистов патриотических организаций.

Ранее сообщалось, что митинг активистов Антимайдана на Куликовом поле в Одессе завершился потасовкой с активистами "Правого сектора", один из последних был задержан правоохранителями.