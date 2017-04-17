Москва поверила слезам. Об одном концерте в центре Москвы

Лев Рыжков, для РИА Новости Украина

Недавно, в самом центре Москвы, автор этих строк побывал на концерте украинской артистки. Центр Москвы, как вы понимаете, большой. Но в данном случае дело происходило на Болотной набережной. И от места выступления достаточно было пройти примерно пятьдесят метров, чтобы увидеть прямо перед собой Кремль, а по левую руку – Храм Христа Спасителя.

Душа в эпоху шоу-бизнеса

Украинскую артистку зовут Мария Чайковская. На первый ее альбом под названием "Из тишины", автор этих строк в просторах всемирной паутины наткнулся совершенно случайно, в 2011 году. Наткнулся и решил послушать. Но – до первой фальши, до первого "удачного продюсерского хода" или прилипчивой попсовой мелодийки. То есть у певицы двадцати лет от роду практически не было шансов протаранить ощетинившуюся злокозненной эрудицией броню моего меломанского восприятия.

Но вот отзвучала одна песня, другая, третья – а выключать запись все не хотелось. Просто в какой-то момент стало понятно, что и музыка, и вокал – очень приятны. То, что я услышал, нельзя было отнести ни к поп-музыке, ни к року, ни к джазу – хотя именно к последнему приближение было, наверное, максимальным. Было удивительно, что Марии Чайковской – всего двадцать лет. А она владела достаточно сложными гармониями и плела затейливые мелодические ходы.

В общем, впечатление было феноменальным. Подобная радость открытия сопровождала дюжиной лет раньше первый альбом Земфиры, куда более простой и по мелодике и по вокалу.

Но самое главное – это, конечно, не мелодии, не техника, не профессионализм. Все это немногого стоит в отсутствии души. А в музыке Марии Чайковской душа – определенно была. Терзающаяся ожиданиями, влюбленная, грустящая – душа не то, что была, а звучала в каждом звуке. Где-то в равных пропорциях Мария пела по-русски и по-украински. В последних случаях душа обнажалась еще в большей степени.

И – невероятная радость! – не было там ни следа продюсерской пошлости и маркетинговых стратегий. В общем, эта небольшая, сорокаминутная, кажется, пластинка была воистину бальзамом на душу.

Тем более что в эпоху восторжествовавшего шоу-бизнеса казалось, что новой музыки – уже никогда не будет. Не способны больше, казалось, цветы вдохновения пробить асфальт индустрии. Но самим своим появлением и Мария, и ее пластинка опровергали эту мысль. И как же это было хорошо!

Еще до всех кризисов Мария Чайковская приезжала с концертами в Москву, выступала в клубах, настолько крохотных, что в помещении вилку нельзя поднять, чтобы не зацепит артиста на сцене. Однажды каким-то чудом засветилась на Первом канале, в шоу Ивана Урганта.

А потом Мария Чайковская надолго пропала из поля зрения автора этих строк. И вдруг, совсем недавно, возвращаясь с одного мероприятия, я заметил над клубом (которых на Болотной немало) скромную афишу: "Мария Чайковская". Это было радостно и удивительно, особенно учитывая все межгосударственные кризисы и недоразумения. На недопуск россиянки Юлии Самойловой на Евровидение и т.д.

Цветы и рисунки

Сложно сказать, что я ожидал от концерта. Кто на него придет? Что будут представлять собой эти меломаны? Худшим вариантом, наверное, были бы идейно мотивированные зрители – как с одной, так и с другой стороны. Могли ли во время выступления махать флагами? Могли. А этого, признаться, видеть не хотелось бы.

Перед входом в клуб образовалась очередь. Не особо длинная, но и не маленькая. Стояли в ней, в основном, девушки. Забегая вперед, скажу, что и в самом клубе были, в основном, они. Лишь процентов двадцать от общего числа зрителей составляли парни. По преимуществу, "ботаники".

Охрана на входе была, но досмотр производила нестрогий. Мы гораздо строже видали. Никакой полиции на входе. Никаких пикетов протеста (мало ли?).

Зал оказался полон. Вряд ли можно было говорить об аншлаге. Но было никак не меньше полутора тысяч человек. И как только Мария Чайковская со своей группой вышла на сцену и раздались аплодисменты, она, несомненно, как уже опытная артистка поняла: ее здесь любят.

"Маша! Маша!" — скандировали в партере. Купали Машу в овациях, дарили цветы. Какая-то девушка за время концерта нарисовала Машин портрет, и артистка была этим настолько растрогана, что, как мне кажется, даже прослезилась.

Выступление Марии Чайковской оказалось профессиональней, чем я загадывал. И дело даже не в четкой игре и исполнительском мастерстве. Но гостья из Украины, например, привезла с собой видеопроекции, которые транслировались на задник сцены. И скажу сразу: видеоряд был одним из самых интересных, которые я только видел на концертах (а видел я немало).

Звучали песни на украинском. И им тоже аплодировали – нисколько не меньше, чем исполненным на русском языке.

На языке сердца

И вот тогда автор этих строк понял одну интересную вещь. В обеих странах – и в России, и в Украине – есть молодежь. И эта молодежь не смотрит телевизор. Вот, например, Машу Чайковскую один или два раза показали по российскому телевидению. Но ее отсутствие на телеэкране идет ей только в плюс. Потому что молодые люди сейчас сами выбирают, кого им любить и какую музыку слушать.

Им уже ничего не навяжешь. Технологии пиара и продюсерского маркетинга с молодыми не работают. И молодых не купишь на туповатый ритмачок, на гоп со смыком и умца-умца. Та же Маша Чайковская, например, – сложна, и ее музыку, не конфузясь, может слушать человек с вполне себе консерваторским образованием.

Но самое главное – даже не это. А то, что в те два с половиной часа, что длился концерт (Мария Чайковская и ее группа отработали по максимуму) – в одном отдельно взятом зале в принципе не существовало государственных границ. Маша пела со сцены на языке сердца, на языке души, а в зале рыдали от восторга девочки-москвички, или подпевали, закрыв глаза. И вся политика, все ссоры и склоки казались в те два с половиной часа просто уродливой грязью.

И после концерта я подумал, что еще возможны и мир, и дружба народов. Все возможно, пока в Москве красивые девушки плачут под замечательные песни украинской артистки Марии Чайковской. И будущее принадлежит не злым старикам, которые испортили все, что только можно. А вот этим вот – молодым хорошим людям. И это правильно.