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    Геращенко о покушении на него: "Миротворец" все равно будет работать

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (320)

    (обновлено: )24401
    Геращенко подчеркнул, что уничтожить проект "Миротворец" не удастся ни при каких условиях. По его словам, проект будет работать независимо от того, жив он или нет.
    Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат Антон Геращенко заявил, что проект "Миротворец" будет работать независимо от того, жив он или нет. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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    "20 января 2017 года — мой второй день рождения. В этот день вечером в Киеве Службой Безопасности Украины были задержаны двое лиц, планировавших мое убийство. Приношу свою искреннюю благодарность Главе СБУ Василию Грицаку, всем тем сотрудникам контрразведки, оперативных служб, спецподразделения "Альфа", чьи имена я не имею права назвать, всем тем, кто и днём, и ночью работал для того, чтоб задержать опасных террористов и не дать им взорвать еще один автомобиль с очередной жертвой в центре Киева", — написал Геращенко.

    "Сам факт, что я был избран российскими спецслужбами мишенью для очередного террористического акта, говорит о том, что то, что я делаю для защиты национальной безопасности и интересов Украины — правильно. Кроме того, хочу предупредить организаторов и заказчиков моей ликвидации, что проект "Миротворец", который стоит у всех вас как кость поперек горла, будет работать независимо от того, жив я или нет", — отметил он.

    Геращенко подчеркнул, что уничтожить проект не удастся ни при каких условиях.

    Ранее глава ведомства Василий Грицак сообщил, что Служба безопасности Украины предотвратила покушение на депутата Верховной Рады.

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