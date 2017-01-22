Геращенко о покушении на него: "Миротворец" все равно будет работать

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат Антон Геращенко заявил, что проект "Миротворец" будет работать независимо от того, жив он или нет. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"20 января 2017 года — мой второй день рождения. В этот день вечером в Киеве Службой Безопасности Украины были задержаны двое лиц, планировавших мое убийство. Приношу свою искреннюю благодарность Главе СБУ Василию Грицаку, всем тем сотрудникам контрразведки, оперативных служб, спецподразделения "Альфа", чьи имена я не имею права назвать, всем тем, кто и днём, и ночью работал для того, чтоб задержать опасных террористов и не дать им взорвать еще один автомобиль с очередной жертвой в центре Киева", — написал Геращенко.

"Сам факт, что я был избран российскими спецслужбами мишенью для очередного террористического акта, говорит о том, что то, что я делаю для защиты национальной безопасности и интересов Украины — правильно. Кроме того, хочу предупредить организаторов и заказчиков моей ликвидации, что проект "Миротворец", который стоит у всех вас как кость поперек горла, будет работать независимо от того, жив я или нет", — отметил он.

Геращенко подчеркнул, что уничтожить проект не удастся ни при каких условиях.

Ранее глава ведомства Василий Грицак сообщил, что Служба безопасности Украины предотвратила покушение на депутата Верховной Рады.