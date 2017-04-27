В атмосфере тревожности. Беспрецедентные меры безопасности на Евровидении

РИА Новости Украина

Украинские правоохранители заявили о полной готовности обеспечить безопасность во время проведения международного песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве. В украинскую столицу будут стянуты силовики из разных регионов страны, а спецслужбы страны отработали все возможные сценарии конфликтных ситуаций.

Эксперты допускают попытки дестабилизации ситуации в ходе проведения фестиваля в столице, но в целом верят в способность силовиков обеспечить охрану правопорядка.

Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины (СБУ) запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс, сообщают РИА Новости.

Премьер Украины Владимир Гройсман за месяц до старта Евровидения поручил силовым ведомствам подготовить "беспрецедентные" меры безопасности на каждом мероприятии фестиваля.

Пограничной и таможенной службам он поручил обеспечить беспрепятственное пересечение границы для грузов с оборудованием для конкурса, "чтобы ни одна машина для Евровидения не стояла на границе".

Национальная полиция Украины в начале апреля перешла на усиленный режим несения службы, он сохранится до завершения песенного конкурса. Полицейское руководство обещает стянуть в столицу до 10 тысяч силовиков из разных регионов страны.

"Вообще на период Евровидения будет задействовано от восьми до 10 тысяч правоохранителей. Это и военнослужащие Национальной гвардии, три тысячи человек. Также из других регионов будут добавлены дополнительные силы", — сказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Организаторы конкурса для усиления безопасности официальных делегаций намерены закрепить за каждой из них англоговорящих полицейских. Также по всей столице будут действовать информационные пункты, в которых обязательно будут присутствовать правоохранители, владеющие английским языком. В таких пунктах все гости столицы смогут получить любую информацию.

Кроме того, столичные полицейские совместно с городскими властями разработали инструкции, как вести себя в случае возникновения конфликтных ситуаций. Информационные листовки будут раздаваться на локациях фестиваля, также они доступны на сайте полиции.

На главной улице украинской столицы — Крещатике, а также на некоторых прилегающих улицах уже перекрыто движение автотранспорта, ограничение движения будет действовать до окончания конкурса.

Чтобы минимизировать риск конфликтов столичные власти ограничат продажу алкоголя в некоторых районах города. В частности, власти планируют запретить продажу пива (кроме пива в пластиковой таре), алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин. Такие ограничения будут введены с 4 по 15 мая на территории, прилегающей к "Еврогородку" на Крещатике; с 8 по 13 мая — на территории вокруг Международного выставочного центра, где будут проходить выступления конкурсантов.

Городские власти совместно с силовиками запланировали задействовать около 7 тысяч камер видеонаблюдения. Директор департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации Юрий Назаров заявил, что столичные власти намерены также задействовать частную инфраструктуру видеонаблюдения.

"На базе городского дата-центра у нас развернута система видеонаблюдения, которая дает возможность подключить до 11 тысяч камер… На данный момент у нас установлены около 4 тысяч видеокамер… Мы проводим работу, чтобы подключить к нашей системе посторонние камеры, которые находятся, например, на торговых центрах, аптеках, банках и других частных учреждениях. Около 7 тысяч камер будут наблюдать за ситуацией", — заявил Назаров.

По его словам, всего в местах проведения мероприятий в рамках конкурса будут установлены 250 обзорных камер и 50 роботизированных камер. На Международном выставочном центре будут установлены 115 камер видеонаблюдения. Также камеры будут установлены на мостах, школах, детсадах, театрах, центральных улицах города.

В период проведения фестиваля в столице будет работать аналитический центр, куда будет стекаться вся информация с видеокамер. Назаров сказал, что специальная система видеоанализа поможет операторам-аналитикам определять опасность на объектах дистанционно.

Силовики совместно со всеми компетентными ведомствами проработали более 20 разных сценариев, направленных на дестабилизацию ситуации во время проведения конкурса. Также правоохранители заявили, что провели командно-тактические учения по обеспечению безопасности с участием спасателей, полиции и пограничников в киевском аэропорту "Борисполь".

Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения на территории Международного выставочного центра, где будет находиться концерт-холл фестиваля.

Руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук рассказал, что его ведомство не располагает информацией о возможных провокациях во время "Евровидения", но заверил, что силовики готовы обеспечить безопасность.

Также о готовности обеспечить спокойное проведение конкурса заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"МВД, в частности подразделения Нацполиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Государственной таможенной службы полностью готовы обеспечить правопорядок", — сказал Яровой.

Однако госсекретарь МВД Украины Алексей Тахтай заявил, что на реализацию мер по обеспечению безопасности в столице необходимо дополнительно выделить около 1,6 миллиона долларов. Эти деньги, по его словам, силовикам нужны "только на крайне необходимое — питание, горюче-смазочные материалы и тому подобное".

Член профсоюза сотрудников органов внутренних дел Украины, правозащитник Сергей Ковалев заверил, что у правоохранителей имеется достаточный опыт в обеспечении безопасности в ходе такого рода массовых мероприятий.

"Мы уже провели одно Евровидение, провели чемпионат Европы по футболу. Так что будьте уверены, правоохранители достойно отработают во время Евровидения-2017", — сказал Ковалев.

Директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что риск попыток дестабилизации ситуации и каких-либо провокаций высок, потому что конкурс совпадает с другими массовыми политическими мероприятиями, которые запланированы в столице.

"Даже самая лучшая безопасность, даже самая лучшая бдительность правоохранительных органов не является стопроцентной гарантией от каких-либо провокаций или эксцессов. Тем более, что Евровидение совпадает с политизированным Днем победы, с массовыми мероприятиями политического характера. Поэтому определенный риск дестабилизации в этом году достаточно высок", — считает Бортник.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский выразил надежду, что силовикам удастся обеспечить безопасность в ходе песенного конкурса.

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"Я надеюсь, правоохранители справятся. Они привлекли огромное количество людей, по слухам, в том числе и "старые кадры", — заявил Погребинский.

Он допустил, что мелкие конфликтные ситуации и инциденты все же будут, но на общей картине общественного порядка они не отразятся.

"Конечно, какие-то инциденты будут, но они бывают всегда. Но есть надежда, что ничего масштабного не случится", — добавил Погребинский.