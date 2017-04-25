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    Культура

    Рэпер Баста попал в базу "Миротворца"

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    Взять и запретить. Культурная война с РФ (227)

    (обновлено: )12
    Баста попал в базу данных под своим настоящим именем Василий Вакуленко. Причина - "незаконное пересечение государственной границы Украины" и "отрицание российской агрессии".
    Певец Баста. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Данные российского рэп-исполнителя Басты внесены в базу сайта "Миротворец" за посещение им Крыма.

    Ранее стало известно, что в 2015 году Баста выступал в Крыму. Служба безопасности Украины сообщила, что пока не принимала решение о запрете въезда в страну рэперу. Его концерт должен пройти в Киеве 17 июня. Вице-премьер Вячеслав Кириленко считает, что Баста не сможет выступить в столице из-за посещения Крыма.

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    Как отмечается на сайте, Баста попал в базу данных под своим настоящим именем Василий Вакуленко за "незаконное пересечение государственной границы Украины" и "отрицание российской агрессии". Также на сайте указывается, что исполнитель гастролировал в Крыму в 2014 и 2015 годах и добавлены ссылки на видео его выступлений.

    Продюсер Валентин Коваль. Архивное фото
    УНИАН
    Скандальное Евровидение. Вероятность приезда Самойловой сохраняется - Коваль

    Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы Евровидения-2017 от РФ Юлии Самойловой. Позже СБУ запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, в итоге певица не примет участие в Евровидении.

    В базу данных "Миротворца" внесены российские артисты Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, всемирно известный путешественник Федор Конюхов.

    Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан. Весной он опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

    Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович тогда назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". 

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