Кириленко убежден, что рэпер Баста не сможет выступить в Киеве

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает, что российский рэп-исполнитель Баста не сможет выступить в Киеве из-за посещения Крыма.

Переконаний,що російський репер "Баста"так само не виступить у Києві, як і інші російські співаки та актори,що виступали у окупованому Криму — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 25 апреля 2017 г.

"Убежден, что российский рэпер Баста так же не выступит в Киеве, как и другие российские певцы и актеры, которые выступали в оккупированном Крыму", — написал Кириленко в Twitter.

Ранее въезд в Украину запретили российской певице украинского происхождения Лолите Милявской. Она опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение, в котором сообщила, что ее в 4 утра сняли с поезда в Конотопе, так как ей запрещен въезд в Украину из-за посещения Крыма в 2015 году.

Госпогранслужба Украины также запретила въезд в страну сроком на три года Юлии Самойловой, участнице от РФ на конкурсе Евровидение, из-за ее выступления в Крыму. До этого въезд запретили также российской певице Кристине Си, артистке Елене Воробей, российскому актеру Максиму Самарскому, российскому рэперу L'One и российскому певцу Шуре (Александру Медведеву).