наверх
25.04.201713:58
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94+ 0.34
  • USD26.67- 0.06
Рубрики
Ещё
    Культура

    Кириленко убежден, что рэпер Баста не сможет выступить в Киеве

    (обновлено: )141
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает, что российский рэп-исполнитель Баста не сможет выступить в Киеве из-за посещения Крыма.

    "Убежден, что российский рэпер Баста так же не выступит в Киеве, как и другие российские певцы и актеры, которые выступали в оккупированном Крыму", — написал Кириленко в Twitter.

    Ранее въезд в Украину запретили российской певице украинского происхождения Лолите Милявской. Она опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение, в котором сообщила, что ее в 4 утра сняли с поезда в Конотопе, так как ей запрещен въезд в Украину из-за посещения Крыма в 2015 году.

    Госпогранслужба Украины также запретила въезд в страну сроком на три года Юлии Самойловой, участнице от РФ на конкурсе Евровидение, из-за ее выступления в Крыму. До этого въезд запретили также российской певице Кристине Си, артистке Елене Воробей, российскому актеру Максиму Самарскому, российскому рэперу L'One и российскому певцу Шуре (Александру Медведеву).

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Кандидат в президенты Франции, лидер движения "En Marche" Эммануэль Макрон
      Выборы президента Франции
      Здание МИД РФ
      АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
      Певец Баста
      Взять и запретить. Культурная война с РФ
      Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
      Языковая зачистка. Табу на русский