Аллегрову и Шахназарова внесли в базу "Миротворца"

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Российский режиссер Карен Шахназаров и российская певица Ирина Аллегрова внесены в базу данных сайта "Миротворец".

Шахназаров был внесен в базу данных 20 апреля "за вмешательство в дела суверенного государства" и "манипулирование общественно значимой информацией". При этом сайт приводит выдержки цитат Шахназарова об Украине, в которых критикуются власти страны за политику декоммунизации, за введение санкций против российских каналов. Также приводится цитата режиссера, в которой он допускает, что украинская власть может начать войну за Крым.

Аллегрова была внесена в базу данных 21 апреля за проведение концерта в Крыму. На сайте также содержатся ссылки на сайты, которые подтверждают проведение певицей концерта на полуострове летом 2016 года.

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы Евровидения-2017 от РФ Юлии Самойловой. Позже СБ Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, в итоге певица не примет в нем участие. Также в базу данных сайта внесены российские артисты Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, всемирно известный путешественник Федор Конюхов.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной он опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.