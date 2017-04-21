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    Культура

    Аллегрову и Шахназарова внесли в базу "Миротворца"

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    Взять и запретить. Культурная война с РФ (214)

    (обновлено: )33714
    Карен Шахназаров попал в базу данных сайта 20 апреля "за вмешательство в дела суверенного государства" и "манипулирование общественно значимой информацией", а Ирина Аллегрова - на следующих день за концерты в Крыму.
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    Певица Ирина Аллегрова. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Режиссер Карен Шахназаров. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Российский режиссер Карен Шахназаров и российская певица Ирина Аллегрова внесены в базу данных сайта "Миротворец".

    Шахназаров был внесен в базу данных 20 апреля "за вмешательство в дела суверенного государства" и "манипулирование общественно значимой информацией". При этом сайт приводит выдержки цитат Шахназарова об Украине, в которых критикуются власти страны за политику декоммунизации, за введение санкций против российских каналов. Также приводится цитата режиссера, в которой он допускает, что украинская власть может начать войну за Крым.

    Стас Пьеха
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    Аллегрова была внесена в базу данных 21 апреля за проведение концерта в Крыму. На сайте также содержатся ссылки на сайты, которые подтверждают проведение певицей концерта на полуострове летом 2016 года.

    Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы Евровидения-2017 от РФ Юлии Самойловой. Позже СБ Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, в итоге певица не примет в нем участие. Также в базу данных сайта внесены российские артисты Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, всемирно известный путешественник Федор Конюхов.

    Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной он опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

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