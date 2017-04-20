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    СБУ запретила въезд в Украину секретарю Союза журналистов России

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    Взять и запретить. Культурная война с РФ (211)

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    О том, что секретарю Союза журналистов России Ашоту Джазояну закрыт въезд в страну на три года, сообщил Независимый медиа-профсоюз Украины. Причина - посещение Крым.
    Секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян. Архивное фото
    vm.ru

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) запретила секретарю Союза журналистов России (СЖР) Ашоту Джазояну въезд в страну на три года из-за посещения Крыма, сообщает Независимый медиа-профсоюз Украины.

    Соответствующий ответ поступил из спецслужбы в ответ на запрос.

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    "Служба безопасности Украины признала достаточной имеющуюся информацию относительно действий представителя СЖР Ашота Джазояна "о факте совершения общественно опасного деяния, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины" и вынесла постановление о запрете въезда в Украину сроком на три года", — сказано в сообщении.

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    Ранее российской артистке Елене Воробей запретили въезд в Украину за то, что она посещала Крым. Она разместила видеообращение, принеся извинения зрителям, которые купили билеты на спектакль в Киеве, но не смогли увидеть ее игру. По словам артистки, "закон о том, кто может сюда въезжать, а кто — нет, очень напоминает мне позорную Берлинскую стену и палестино-израильские отношения".

    nmpu.org.ua
    Секретарю Союза журналистов России Ашоту Джазояну запретили въезд в Украину. Ответ на запрос журналистов

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