СБУ запретила въезд в Украину секретарю Союза журналистов России

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) запретила секретарю Союза журналистов России (СЖР) Ашоту Джазояну въезд в страну на три года из-за посещения Крыма, сообщает Независимый медиа-профсоюз Украины.

Соответствующий ответ поступил из спецслужбы в ответ на запрос.

"Служба безопасности Украины признала достаточной имеющуюся информацию относительно действий представителя СЖР Ашота Джазояна "о факте совершения общественно опасного деяния, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины" и вынесла постановление о запрете въезда в Украину сроком на три года", — сказано в сообщении.

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Ранее российской артистке Елене Воробей запретили въезд в Украину за то, что она посещала Крым. Она разместила видеообращение, принеся извинения зрителям, которые купили билеты на спектакль в Киеве, но не смогли увидеть ее игру. По словам артистки, "закон о том, кто может сюда въезжать, а кто — нет, очень напоминает мне позорную Берлинскую стену и палестино-израильские отношения".