Лолита пожелала властям Украины запрета на въезд в США и Европу

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Певица Лолита Милявская, которой запретили въезд в Украину, пожелала украинским властям получить такие же запреты на въезд в "любимые США и Европу".

"Меня отправили другим поездом, сейчас еду в Москву. Украина как была моей родиной, так и остается. Ни один чиновник, ни один запрет не может сделать так, чтобы я перестала любить свое маленькое теплое Мукачево, невероятно любимый мной Львов и Киев, с которыми много, что связано – одноклассники, друзья, коллеги по цеху, с которыми не прерываются отношения. Могилы бабушек, дедушек, братьев — все там. Моя мама, которой 73 года, живет на Украине и моя дочь с 1 по 11 класс учится в обычной украинской школе и в совершенстве владеет украинским языком", — рассказала РИА Новости Милявская.

Певица отметила, что любить людей и любить власть – это не одно и то же.

"Люди — это одно, а власть — другое. Любить нынешнюю власть меня тоже никто не заставит, я этого насмотрелась. Я искренне желаю, чтобы такой же запрет когда-нибудь получили нынешние власти в свою любимую Америку и любимую Европу, когда начнут их брать за карманы и смотреть, куда делись транши, как население довели до нищеты", — добавила певица.

Ранее пресс-секретарь пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что власти Украины запретили певице Лолите Милявской въезд в Украину сроком на три года.