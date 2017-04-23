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    Лолита пожелала властям Украины запрета на въезд в США и Европу

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    (обновлено: )20020
    Певица Лолита Милявская, которой запретили въезд в Украину, отметила, что любить людей и любить власть – это не одно и то же. "Любить нынешнюю власть меня тоже никто не заставит, я этого насмотрелась", - отметила она.
    Певица Лолита Милявская
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Певица Лолита Милявская, которой запретили въезд в Украину, пожелала украинским властям получить такие же запреты на въезд в "любимые США и Европу".

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    "Меня отправили другим поездом, сейчас еду в Москву. Украина как была моей родиной, так и остается. Ни один чиновник, ни один запрет не может сделать так, чтобы я перестала любить свое маленькое теплое Мукачево, невероятно любимый мной Львов и Киев, с которыми много, что связано – одноклассники, друзья, коллеги по цеху, с которыми не прерываются отношения. Могилы бабушек, дедушек, братьев — все там. Моя мама, которой 73 года, живет на Украине и моя дочь с 1 по 11 класс учится в обычной украинской школе и в совершенстве владеет украинским языком", — рассказала РИА Новости Милявская.

    Певица отметила, что любить людей и любить власть – это не одно и то же.

    "Люди — это одно, а власть — другое. Любить нынешнюю власть меня тоже никто не заставит, я этого насмотрелась. Я искренне желаю, чтобы такой же запрет когда-нибудь получили нынешние власти в свою любимую Америку и любимую Европу, когда начнут их брать за карманы и смотреть, куда делись транши, как население довели до нищеты", — добавила певица.

    Ранее пресс-секретарь пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что власти Украины запретили певице Лолите Милявской въезд в Украину сроком на три года.

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