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    Культура

    МВД прокомментировало запрет на въезд для певицы Лолиты

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    Взять и запретить. Культурная война с РФ (216)

    (обновлено: )54402
    По словам Антона Геращенко, "Лолите Милявской запрещён въезд в Украину за неоднократное нарушение границы Украины - незаконный въезд для гастролей в Крым".
    Певица Лолита Милявская
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что певице Лолите Милявской запрещен въезд в Украину из-за посещения Крыма.

    Юлия Самойлова
    vk.com/clubjuliasamoilova
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    "Лолите Милявской запрещён въезд в Украину за неоднократное нарушение границы Украины — незаконный въезд для гастролей в Крым, что было зафиксировано и опубликовано волонтёрами проекта "Миротворец", — написал Геращенко в воскресенье на своей странице в Facebook.

    Ранее Милявская заявила, что ее сняли с поезда в Украине, так как ей запрещен въезд в эту страну. Она уточнила, что решение украинских властей было связано с ее посещением Керчи в 2015 году.

    Лолита Милявская родилась в 1963 году в городе Мукачево Закарпатской области в Украинской ССР, ее детство и юность прошли в Киеве.

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