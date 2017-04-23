МВД прокомментировало запрет на въезд для певицы Лолиты

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что певице Лолите Милявской запрещен въезд в Украину из-за посещения Крыма.

"Лолите Милявской запрещён въезд в Украину за неоднократное нарушение границы Украины — незаконный въезд для гастролей в Крым, что было зафиксировано и опубликовано волонтёрами проекта "Миротворец", — написал Геращенко в воскресенье на своей странице в Facebook.

Ранее Милявская заявила, что ее сняли с поезда в Украине, так как ей запрещен въезд в эту страну. Она уточнила, что решение украинских властей было связано с ее посещением Керчи в 2015 году.

Лолита Милявская родилась в 1963 году в городе Мукачево Закарпатской области в Украинской ССР, ее детство и юность прошли в Киеве.