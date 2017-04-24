Известному российскому актеру запретили въезд в Украину

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Российский актер театра и кино Кирилл Сафонов сообщил на своей странице в Facebook о запрете въезда в Украину.

"Мне закрыли въезд в Украину. Жаль, я люблю эту страну. Ну, значит так надо. Если кто будет пролетом в Одессе, сможете найти меня в зале отлета еще как минимум до завтра", — написал он.

Кирилл Сафонов, facebook Актер Кирилл Сафонов с женой, солисткой группы "Фабрика", Сашей Савельевой

Ранее въезд в Украину запретили российской певице украинского происхождения Лолите Милявской. Она опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение, в котором сообщила, что ее в 4 утра сняли с поезда в Конотопе, так как ей запрещен въезд в Украину из-за посещения Крыма в 2015 году.

Госпогранслужба Украины также запретила въезд в страну сроком на три года Юлии Самойловой, участнице от РФ на конкурсе Евровидение, из-за ее выступления в Крыму. До этого въезд запретили также российской певице Кристине Си, артистке Елене Воробей, российскому актеру Максиму Самарскому, российскому рэперу L'One и российскому певцу Шуре (Александру Медведеву).