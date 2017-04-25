Тема Лолиты не раскрыта: Рада займется запретом на въезд для певицы

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. На сайте Верховной Рады зарегистрирован проект Постановления об обращении к СБУ относительно отмены запрета на въезд певице Лолите Милявской. Проект зарегистрирован 24 апреля.

Его автор — депутат от "Оппоблока" Нестор Шуфрич.

Проект соответствующего постановления №6408 зарегистрирован 24 апреля, как свидетельствует сайт парламента.

Текст документа пока отсутствует. Документ передан на рассмотрение руководству.

Ранее въезд в Украину запретили российской певице украинского происхождения Лолите Милявской. Она опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение, в котором сообщила, что ее в 4 утра сняли с поезда в Конотопе, так как ей запрещен въезд в Украину из-за посещения Крыма в 2015 году.

Госпогранслужба Украины также запретила въезд в страну сроком на три года Юлии Самойловой, участнице от РФ на конкурсе Евровидение, из-за ее выступления в Крыму. До этого въезд запретили также российской певице Кристине Си, артистке Елене Воробей, российскому актеру Максиму Самарскому, российскому рэперу L'One и российскому певцу Шуре (Александру Медведеву).