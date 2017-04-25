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    Культура

    Тема Лолиты не раскрыта: Рада займется запретом на въезд для певицы

    Тема:

    Взять и запретить. Культурная война с РФ (224)

    (обновлено: )15610
    Проект соответствующего постановления №6408 зарегистрирован 24 апреля, как свидетельствует сайт парламента. Текст документа пока отсутствует. Документ передан на рассмотрение руководству.
    Певица Лолита Милявская
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. На сайте Верховной Рады зарегистрирован проект Постановления об обращении к СБУ относительно отмены запрета на въезд певице Лолите Милявской. Проект зарегистрирован 24 апреля.

    Юлия Самойлова
    vk.com/clubjuliasamoilova
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    Его автор — депутат от "Оппоблока" Нестор Шуфрич.

    Проект соответствующего постановления №6408 зарегистрирован 24 апреля, как свидетельствует сайт парламента.

    Текст документа пока отсутствует. Документ передан на рассмотрение руководству.

    Ранее въезд в Украину запретили российской певице украинского происхождения Лолите Милявской. Она опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение, в котором сообщила, что ее в 4 утра сняли с поезда в Конотопе, так как ей запрещен въезд в Украину из-за посещения Крыма в 2015 году.

    Госпогранслужба Украины также запретила въезд в страну сроком на три года Юлии Самойловой, участнице от РФ на конкурсе Евровидение, из-за ее выступления в Крыму. До этого въезд запретили также российской певице Кристине Си, артистке Елене Воробей, российскому актеру Максиму Самарскому, российскому рэперу L'One и российскому певцу Шуре (Александру Медведеву).

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