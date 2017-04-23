Лолите запрещен въезд в Украину на три года - погранслужба

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что власти Украины запретили певице Лолите Милявской въезд в Украину сроком на три года.

"На основании законодательства Украины и дополнительной информации гражданке РФ Милявской Лолите было отказано в пересечении границы в Украину и запрещен въезд сроком на три года", — написал Слободян на своей странице в Facebook.

Ранее Милявская заявила, что ее сняли с поезда в Украине, так как ей запрещен въезд в эту страну.

Она уточнила, что решение украинских властей было связано с ее посещением Керчи в 2015 году.

Лолита Милявская родилась в 1963 году в городе Мукачево Закарпатской области в Украинской ССР, ее детство и юность прошли в Киеве.