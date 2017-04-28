Скандал в ПАСЕ: Аграмунту официально выразили недоверие

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КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Рене Руке официально объявил о том, что Бюро выразило недоверие и запретило представлять организацию действующему президенту Педро Аграмунту.

"Бюро, которое сегодня провело заседание в Страсбурге, отказало в доверии господину Педро Аграмунту как президенту ассамблеи. Также было принято решение, что господин Аграмунт не может осуществлять никаких официальных визитов, не может участвовать в заседаниях и не может делать от имени ПАСЕ никаких заявлений в качестве президента", — цитирует Руке УНИАН.

По его словам, Аграмунт решил не принимать участия в сегодняшнем заседании Бюро и не предоставил письмо о снятии с себя полномочий.

"Бюро считает необходимым осуществить мероприятия в соответствии с существующей процедурой. Принципы являются более важными, чем частные интересы отдельной личности, и мы должны действовать в соответствии с этим", — подчеркнул Руке.

Делегация российских парламентариев во главе с вице-спикером Владимиром Васильевым совместно с главой ПАСЕ Педро Аграмунтом посетила Сирию в марте и провела встречи, в том числе, с президентом Сирии Башаром Асадом и сирийскими жителями.

В первый день работы весенней сессии Ассамблеи, Аграмунт принес извинения за поездку в Сирию, отметив, что эта поездка была ошибкой. Он добавил, что многие в рядах Ассамблеи выражали беспокойство по поводу этой поездки.