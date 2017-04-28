КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. В Харькове представили в пятницу новый отечественный трамвай, оборудованный мониторами и видеокамерами, сообщает местное издание NewsRoom.

Внутри транспортное средство оснащено мониторами и четырьмя видеокамерами. Новый вагон также приспособлен для перевозки людей с ограниченными возможностями: средняя дверь оборудована выезжающим пандусом, а внутри предусмотрены места для людей с особыми потребностями.

NewsRoom В Харькове представили новый трамвай украинского производства

Кроме того, на трамвае установлены новые дисковые тормоза, которые по своим характеристикам превосходят старые колодочные.

Как рассказали в мэрии, стоимость нового трамвая составляет около 9 млн грн (для сравнения, французский аналог обошелся бы в 1 миллион евро). Кузов нового трамвая произведен в городе Калуш, он был создан по чешским чертежам. Разработкой дизайна, а также производством внутренней и внешней обшивки занималась харьковская компания.

Теперь вагону предстоит пройти обкатку, для этого в него загрузят 5 тонн песка, а после проанализируют полученные данные. Затем свое заключение даст специальная комиссия из Киева. В горсовете говорят, что весной новый вагон едва ли станет на рельсы. В мэрии также пока не знают, по какому маршруту будет курсировать трамвай.

Ранее в Харькове трамвай сошел с рельсов и ударился о железный столб. В результате происшествия пострадали двое граждан.