Украина запретила Польше проводить поиски убитых поляков

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Украина отменила разрешения на проведение поиска и эксгумации поляков, захороненных в Украине, сообщает "Польское радио".

По предварительной информации, Украина отозвала разрешения после того, как в польских Грушовичах в апреле был снесен памятник Украинской повстанческой армии.

Сообщается, что данный вопрос пытались решить во Львове на встрече польской делегации во главе с директором Бюро сохранения памяти о борьбе и мученичестве ИНП Адамом Сивеком и представителей украинского Института национальной памяти по восстановлению разрешений. Вместе с тем переговоры завершились безрезультатно.

Как сообщил Сивек, украинцы заняли позицию, которая "неприемлема для польской стороны", не озвучив ни единой декларации, предполагающей дальнейшее сотрудничество.

Также он отметил, что восстановление памятника в Грушовичах невозможно, потому что он не стоял на месте захоронения украинцев, а прославлял УПА.

Украинской стороне было предложено проведение в Грушовичах эксгумации, но, как уточнил Сивек, согласия на это дано не было.

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