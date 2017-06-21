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    Политика

    Украина запретила Польше проводить поиски убитых поляков

    (обновлено: )208
    По предварительной информации, Украина отозвала разрешения после того, как в польских Грушовичах в апреле было снесен памятник Украинской повстанческой армии.
    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    "Лісовий вісник"

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Украина отменила разрешения на проведение поиска и эксгумации поляков, захороненных в Украине, сообщает "Польское радио".

    Польский флаг
    East News Adam Wysocki
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    По предварительной информации, Украина отозвала разрешения после того, как в польских Грушовичах в апреле был снесен памятник Украинской повстанческой армии.

    Сообщается, что данный вопрос пытались решить во Львове на встрече польской делегации во главе с директором Бюро сохранения памяти о борьбе и мученичестве ИНП Адамом Сивеком и представителей украинского Института национальной памяти по восстановлению разрешений. Вместе с тем переговоры завершились безрезультатно.

    Как сообщил Сивек, украинцы заняли позицию, которая "неприемлема для польской стороны", не озвучив ни единой декларации, предполагающей дальнейшее сотрудничество.

    Также он отметил, что восстановление памятника в Грушовичах невозможно, потому что он не стоял на месте захоронения украинцев, а прославлял УПА.

    Украинской стороне было предложено проведение в Грушовичах эксгумации, но, как уточнил Сивек, согласия на это дано не было.

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