Нужна жесткость. Трамп и украинский националистический антисемитизм

Владимир Матвеев, обозреватель

Журналист Джош Коэн в комментарии "Как Трамп может показать свою жесткость к антисемитизму", показал, что героизация Киевом украинских коллаборантов, должна подтолкнуть президента США публично продемонстрировать нетерпимость к антисемитизму.

Как пишет Коэн, у президента США Дональда Трампа после встречи с украинским президентом Петром Порошенко появился еще один шанс опровергнуть обвинения в том, что он мягок по вопросу противодействия антисемитизму.

Порошенко сказал после встречи, что Киев получил "сильную поддержку со стороны США" по вопросам суверенитета, территориальной целостности и "независимости нашего государства", пишет Reuters.

Для Украины эта встреча была выигрышной, поскольку Порошенко посетил Белый Дом ранее президента России Владимира Путина, пишет автор. Для Трампа, "похоже, это стало упущенной возможностью набрать политический капитал у себя дома".

"Трамп должен был высказаться против", как считают многие, "вызывающей беспокойство глорификацией нацистских коллаборантов".

По убеждению автора, Трампу нужно расширить повестку, чтобы обратить внимание Киева на его официальную государственную политику чествования контраверсионных личностей времен Второй мировой войны.

Коэн приводит в статье пример, когда власти в Киеве недавно проголосовали за переименование проспекта в честь "нацистского коллаборанта и антисемита по имени Роман Шухевич". Шухевич возглавлял УПА, "которая ответственна за массовые убийства поляков и евреев во время войны", говорится в публикации.

Даже внутри Украины подобные переименования вызывают дискуссии, которые сопровождались протестами на улицах в июне и которые были атакованы "ультра-националистами из неонацистской группировки "С14".

План по переименованиям – не одиночное событие подобного рода. В 2015 Украина приняла закон, восхваляющий ОУН и ее военное крыло УПА. С того времени, говорится в статье, другие улицы также были названы именем этой организации и ее лидеров и Украинский институт национальной памяти разрабатывает закон с тем, чтобы посмертно реабилитировать членов ОУН-УПА, "осужденных за убийство гражданского польского и еврейского населения во время и после войны".

"Милиция ОУН сыграла значительную роль в погромах в Западной Украине, в которых были убиты десятки тысяч евреев во время нацистского вторжения в Советский Союз". "Многие члены ОУН присоединились к украинской вспомогательной полиции, где они сотрудничали с нацистами в убийстве евреев на Западной Украине в 1941-1942 гг", — пишет Reuters.

Как пишет автор, "УПА также уничтожила от 70 до 100 тысяч поляков в Западной Украине в 1943-44 годах и охотились за теми евреями, которые выжили после Холокоста".

Такие организации в США, как Музей Холокоста и Центр Симона Визенталя, а также еврейские организации Украины подвергли критике решение Украины о восхвалении ОУН-УПА. Глава Центра Визенталя Эфраим Зурофф сказал, что героизация коллаборантов "превращает гитлеровских прихвостней в героев"; главный раввин Украины назвал решение Киева назвать улицу именем Шухевича "аморальной пропагандой".

Действительно, немало украинцев рассматривают ОУН-УПА главным образом как борцов группы за независимую Украину, которую УПА вела против Советского Союза в 1950-е. Но, в то время как руководитель УИНП называет критику ОУН-УПА и их лидеров пропагандой, "исторические документы противоречат этому", пишет Reuters.

Автор отмечает, что "возвышение ОУН-УПА сопровождается растущим числом антисемитских инцидентов в Украине". Многие мемориальные места Холокоста – включая Бабий Яр, где "более 33 тысяч евреев были убиты нацистами – подверглись вандализму или осквернению антисемитскими граффити или свастиками", передает Reuters.

Коэн пишет, что украинские чиновники также виновны в некоторых недавних выходках. В частности, "генерал СБУ в отставке призвал к уничтожению украинских евреев; депутат украинского парламента предложил украинцам использовать оскорбительное "жид", украинский чиновник назвал дивизию СС "Галичина" — созданную при поддержке Генриха Гиммлера – "героями", и Администрация президента Порошенко наградила Орденом Свободы автора двух откровенно антисемитских книг".

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У Трампа есть хорошая причина высказаться против тревожащей "мемориальной политики" в Украине, считает автор. Главное то, что он может противостоять впечатлению, что "он слишком терпим к антисемитизму". Хотя Трамп поддерживает правительство Израиля и два его самых влиятельных советника – дочь Иванка Трамп и зять Джаред Кушнер – евреи, многие американцы считают, что Трампу "не удалось дезавуировать неонацистских маргиналов, которые поддерживали его президентскую кампанию". Еще более тревожны ретвиты Трампом "белых супрематистов" во время кампании 2016 и даже твиты мемов о Хиллари Клинтон, которые многие считают антисемитскими, пишет автор.

"После избрания Трамп не поспешил осудить осквернение еврейских кладбищ и угроз против еврейских общинных центров в США". Вызывает беспокойство, пишет Коэн, и то, что в официальном заявлении Белого Дома в День памяти Холокоста не были упомянуты шесть миллионов еврейских жертв.

Еврейские группы также обеспокоены сообщениями, что администрация Трампа может не назначить специального представителя Госдепартамента по мониторингу и противодействию антисемитизму. В то время как некоторые полагают, что Трамп лично придерживается антисемитских взглядов, осуждение им действий Киева может помочь рассеять впечатление, что он не уделяет достаточно внимания антиеврейскому поведению", пишет автор.

"Кроме личных причин для Трампа высказаться против, глорификация ОУН-УПА подрывает цели международной политики Вашингтона по поддержке демократической Украины, связанной с Западом", — говорится в публикации.

Почитание ОУН-УПА в Украине также вредит Америке за рубежом. Автор подчеркивает, что американским политикам "не нужна большая улица в Киеве, переименованная в честь нацистского коллаборанта".

"Ревизионизм истории также может повредить шансам Украины присоединиться к НАТО и Евросоюзу". В Польше, где существует сильная поддержка независимой Украины, решение о героизации лидеров ОУН вызвало гнев семей жертв УПА, и в минувшем году был принят закон, официально называющий бойню поляков, устроенную УПА на Волыни, – геноцидом, напоминает автор.

Экс-заместитель министра иностранных дел Польши предупредил, что Украина под флагом УПА "никогда не присоединится к ЕС". И, как отметил один из немецких комментаторов, о чествовании нацистских коллаборантов, таких как Шухевич, "не может быть и речи" в современной Германии.

Возможно, конечно, что Трамп поднимал этот вопрос приватно с Порошенко на встрече в июне. "Но, если он это сделал, то он должен заявить об этом публично. Ради Украины и ради себя", пишет Коэн.