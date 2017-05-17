"Индекс информационного влияния Кремля": даже ОУН работает на Россию

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Помнится, один известный украинский политолог в эфире российского ток-шоу заявил, что Украина воюет с Россией. Ведущий тут же поинтересовался: тогда каким образом политолог приехал в столицу страны, с которой Украина, по его же утверждению, воюет, да и еще и свободно высказывается во "вражеском" телеэфире. На что прозвучал ответ: "а это гибридная война…". Действительно, так можно объяснить что угодно (хотя на самом-то деле это ничего не объясняет…).

Вспомнился этот случай на презентации исследования "Индекс информационного влияния Кремля в Украине, Грузии, Венгрии и Чехии", проведенного общественной организацией "Детектор медиа". Организация-то общественная, но в презентации принимал участие руководитель главного управления по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Украины Юрий Рубан. Такой себе симбиоз "медиаспильноты" с властью…

Свобода против свободы

Исследование проводилось методом экспертного опроса в четырех странах. Следует отметить, что в Украине среди опрошенных экспертов оказались и представители госструктур.

Цель — "измерить способность правительства Российской Федерации влиять на процессы в информационном пространстве других стран". И определить способы противодействия: ведь медиа-общественники и госчиновники дружно считают Россию врагом, с которым идет война — то ли гибридная, то ли информационная, то ли необъявленная… Но всё равно — война.

И в этой войне, как заявила глава "Детектор медиа" Наталья Лигачева в предисловии к отчету, Кремль будто бы использует достижения демократии "против нее самой".

"Чуть ли не в первую очередь мы говорим про свободу слова и медиа, которая сейчас в квазиварианте используется для дестабилизации общества, подрыва доверия к демократическим институтам, разжигания ненависти и вражды, создания иллюзорного мира, который имеет мало общего с реальностью и с потребностями людей", — пояснила Лигачева.

Это она о "планах Кремля", но оглянитесь вокруг. Если хотите оказаться в "иллюзорном мире" или получше узнать все о разжигании ненависти и вражды — просто посмотрите выпуски новостей украинских телеканалов. Их готовят не в Кремле…

Алексей Гарань отметил, что с пророссийскими и подконтрольными Москве медиа — "все понятно", но внимания заслуживает то, каким вездесущий Кремль пытается манипулировать теми СМИ, которые не являются пророссийскими. По его словам, "…Россия используют наши внутренние войны или наш политический плюрализм".

Политолог подчеркнул, что украинские СМИ пытаются оценивать большую часть событий в категориях "зрада-перемога", тогда как "очевидно, что будет преобладать": конечно, все начинают говорить про "зраду"! "И Россия выигрывает на этом", — резюмировал Гарань.

Не доверяют СМИ, кто виноват?

Согласно результатам исследования, из четырех стран (Украина, Грузия, Венгрия, Чехия) самые большие возможности для влияния Кремль имеет в Венгрии — "благодаря пророссийской риторике правительства" и благодаря тому, что "венгерское общество не предложило эффективных мер против российского влияния".

В Грузии после войны 2008 года также "возможности информационного влияния Кремля растут — в первую очередь через политические партии, Православную церковь и российские медиа".

"Во всех странах медиапространство является благоприятным для кремлёвского влияния", — утверждают исследователи, поясняя: "олигархическая собственность на СМИ, падении доверия к центральным медиа (и в этом тоже русские виноваты?— Авт.) создают хорошие возможности для Кремля".

А вот гражданское общество оказалось наиболее "стойким", отметили в "Детектор медиа".

"Хотя Кремль и пытается использовать "карманное" гражданское общество с целью своей пропаганды, эти меры эффективны лишь в Украине (где действуют подконтрольные Москве Православная церковь и военные группировки). В других странах Кремль не находит эффективных способов влияния в этой плоскости, в то же время именно гражданское общество становится, как правило, проводником отпора информационной агрессии", — считают в организации.

"À la guerre comme à la guerre"

Судя по результатам исследования и высказываниям участников презентации, коварный Кремль влияет практически на всё, используя самые замысловатые схемы и самые неожиданные ходы. Так, политолог Алексей Гарань напомнил о событиях 9 мая в Киеве, заявив, что Россия получила "отличную картинку" благодаря действиям активистов ОУН…

Напомним, националисты пытались сорвать шествие в День Победы, бросали пакеты с краской, дымовые шашки, один из активистов навел на людей гранатомет (пусть и разряженный, как потом выяснилось)…

Следуя логике искателей "кремлёвского следа", надо полагать, что тубус от гранатомёта активистам ОУН прислали с Лубянки — вместе с инструкциями, как лучше попасть к кадр?

Но чему уже удивляться. По утверждению представителя АП Юрия Рубана, признавшего, что он относится к "ястребам", Кремль ведет против Украины (и, полагают в АП, против других стран) информационную войну "ради достижения политических целей". А на войне все средства хороши… Как говорится, à la guerre comme à la guerre.

О "войне" говорила и исполнительный директор "Детектор медиа" Диана Дуцик, в её трактовке эта война (понятно — с кем) — "необъявленная". Но война есть война. А российское информационное влияние — "многоканально", оно осуществляется не только через СМИ, но и через политиков, и "через гражданское общество, включая церковь"…

Программный директор "Детектор медиа" Роман Шутов отметил, что "и влияние РФ, и противодействие ему осуществляются в трех измерениях — в политическом измерении, медийном и — в измерении гражданского общества".

Влияют? Запретить!

Российское влияние велико, однако есть и позитив, отметила Дуцик. Так, по ее словам, "Украина фактически является флагманом (среди четырёх стран — Ред.), когда мы говорим о политическом ответе".

Ранее в обществе были дискуссии относительно правильности запрета российских телеканалов, но теперь видно, что этот запрет оказался эффективным, заявил Роман Шутов.

"В то время как в других странах только ищут способы ограничения информационных возможностей Кремля, в Украине уже действует соответствующее законодательство, а общественные организации являются лидерами региона в исследовании пропаганды и информирования граждан о её опасности", — с удовлетворением отметили в релизе.

Кстати, как раз во время презентации стало известно о новом "прорыве" Киева в сфере всяческих свобод: президент Украины Петр Порошенко во вторник ввел в действие решение СНБО о расширенном списке физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции.

Под санкции сроком на три года попали и ряд российских СМИ, в том числе МИА "Россия сегодня", РБК, "Звезда", "ТВ Центр" и НТВ. В Украине также заблокируют доступ к "Яндексу", к ресурсам сервисов "Мэйл.ру", "ВКонтакте", "Одноклассникам".

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев по этому поводу отметил, что санкции — "еще один показатель того, как далеко уплыла Украина от свободы слова".

"Королевство кривых зеркал"

Если бы организаторы мониторинга при составлении списков экспертов вспомнили о том, что в Украине живут не только сторонники "партии войны", то и результаты исследования, рискнём предположить, были бы куда интереснее и ближе к реалиям жизни. А это, возможно, позволяло бы власти принимать решения, скажем так, более адекватные, чем те, что сейчас принимаются.

Так, запрет российских соцсетей ударит вовсе не только по "ватникам", считают не попавшие в список "Детектор медиа" эксперты.

"Самое смешное в этой ситуации то, что львиная доля майданарбайтеров, и тех, кто является электоратом "оранжей" пользуются именно ВК и Одноклассниками", — написал в своем блоге политолог Михаил Павлив.

"Проблема Президента в том, что он живет в искусственном фокусе и реальности, которые сформировали для него его посипаки подносчики новостей и информации. А те, в свою очередь, сами варятся в этом тухлом пещерном вареве, и носа наружу, в реальность, не кажут. В общем, получается, чистой воды королевство кривых зеркал", — отметил эксперт.

По его словам, "при этом, они даже не понимают, что подобные решения бьют по их собственному электорату, убивают остатки рейтинга однотурового".

"Ну да Бог в помощь", — резюмировал политолог.