Визит Порошенко в США или, Климкин у Трампа – 2

Павел Рудяков, эксперт

Петр Порошенко встретился с Дональдом Трампом. Точнее, не Порошенко – с Трампом, а Трамп – с Порошенко, заглянув ненадолго к вице-президенту Майку Пенсу (на том обстоятельстве, что встреча была краткой, сделали акцент все ведущие американские и мировые СМИ). Для Петра Алексеевича сам факт, что его встреча с Трампом состоялась, – безусловный политический успех. А вот, говорить о его переговорах в Белом доме как об "исторической победе для Украины", почти о еще одном "безвизе", не приходится. Сомнения по этому поводу обуревают, как бы, сами собой. Да, и как им не обуревать, сомнениям-то? О результатах американо-украинских переговоров на высшем уровне (не только с самим Трампом, но и с высокими чинами его Администрации) ничего не слышно. Порошенко Трамп повидал. Украину с ее бедами, проблемами, надеждами Америка, как не замечала, так и не заметила. К тому же, все, что было связано с президентской поездкой за океан, носило отпечаток то ли глубокой законспирированности, то ли дремучей некомпетентности. О том, что речь могла идти об издевательстве одной стороны над другой, думать не хочется. Не думать – не получается.

Сам Петр Алексеевич говорил о своей поездке исключительно в суперлативах еще накануне, не дожидаясь ни самой встречи с Трампом, ни ее итогов. Чем, собственно, еще раз подтвердил предположение, что ритуалы и слова для него важнее дел и практических результатов. "Никогда не было такого мощного визита, – без ложной скромности объявил Порошенко. – Он важен для того, чтобы мы имели возможность пообщаться и по поводу нашего сотрудничества в сфере безопасности, политики и экономики". Такой чрезмерный оптимизм и столь очевидно завышенная оценка не могли не породить сомнения в их обоснованности. День, проведенный президентом Украины в Белом доме, не развеял их, а, наоборот, еще более укрепил.

Несмотря на то, что информацию о том, что Порошенко едет к Трампу, у нас ждали, едва ли не как манны небесной, появилась она как-то коряво и приглушенно. На этот факт обратили внимание влиятельные мировые СМИ. Например, агентство "AFP" отметило, что "встреча Порошенко и Трампа не была анонсирована Белым домом заранее в том порядке, как это обычно делается". Потом начались публичные гадания: едет, не едет, едет. Потом с Банковой громогласно объявили, что заокеанский визит Порошенко будет носить самый высокий уровень – государственный. Потом, президентские чиновники с этой темы по-тихому съехали. Никто ничего не уточнял и не комментировал, само собой выяснилось, что визит не государственный, а рабочий. Как говорится, мелочь, а неприятно. Дальше – больше. До последнего момента никто в Киеве не мог сказать, когда именно состоится встреча двух президентов, и каким будет ее формат. Не могли, не потому, что не хотели этого делать, стремясь подольше сохранить интригу (хотя, какая тут может быть интрига?), а потому, что сами не знали, что да как. Когда же стало известно, что Трамп "зайдет" в кабинет к Пенсу, когда там будет находиться Порошенко, настроение у многих заметно ухудшилось. Тему формата решили замалчивать. Какой там "государственный" уровень визита? Тут и до "рабочего" еще тянуться и тянуться. Закравшиеся было сомнения в том, что визит готовили не дипломатические структуры, включая Посольство Украины в США, а американские лоббисты, обслуживающие президента, не только не развеялись, а, наоборот, усилились до неприличия.

В скором времени не развеявшиеся сомнения дополнились грустными размышлениями. О превратностях судьбы. В день прибытия Порошенко в Вашингтон пришли сразу две новости из сферы… нет, не американо-украинских, а американо-российских отношений, которые следует рассматривать как знаковые. Можно даже сказать не пришли, а грянули! Едва ли не как гром среди ясного неба. На нашу голову! Тень Владимира Путина, которого Порошенко так стремился и старался опередить в забеге по дорожке, ведущей к Трампу, нависла над ним – Порошенко – тучей черною. Заслонив собою радостное предощущение праздника первой встречи.

Сначала информированный американский источник со ссылкой на некий секретный документ дал утечку, что в Госдепе подготовлен план выстраивания продуктивных отношений Вашингтона и Москвы. Он, якобы, состоит из трех пунктов. В нем, во-первых, подчеркнуто, что любые агрессивные действия против США, такие, например, как приписываемые России поставки оружия афганским талибам, — "тема, контрпродуктивная для обеих сторон". Второй пункт предполагает совместную работу Белого дома и Кремля над решением вопросов, представляющих для США стратегический интерес. К ним отнесены гражданская война в Сирии, ядерная программа КНДР, кибербезопасность, кибершпионаж. Третий раздел посвящен обеспечению "стратегической стабильности" путем достижения "ряда долгосрочных взаимных политических целей". "Прямо сейчас отношения между США и Россией находятся в сточной канаве, — сказал официальный представитель Госдепартамента, знакомый с документом. — Мы хотим быть уверенными, что они не будут смыты в канализацию".

Одновременно с этой новостью информагентство "The Associated Press" сообщило, что руководство Палаты представителей Конгресса США отправило законопроект об ужесточении режима односторонних санкций в отношении России на экспертизу в профильный комитет – по иностранным делам. Это означает, что теперь этот документ, который был принят на прошлой неделе Сенатом Конгресса (и которому так искренне радовались, как своей большой победе, на Печерских холмах), "сталкивается с неопределенным будущим". Пресс-секретарь спикера нижней палаты Пола Райана Эшли Стронг заявила по этому поводу, что фракция большинства "определит путь вперед" по завершении изучения законопроекта в комитете.

Помните, бытовал анекдот: Виктор Янукович смотрит на памятник, ему говорят: " – Это – памятник Гоголю, писатель такой был. Он кивает: – Да, да, знаю, он "Муму" написал. Ему говорят: – Нет, "Муму" написал Тургенев. Он восклицает: – Ну, и дела! "Муму" написал Тургенев, а памятник поставили Гоголю!". Вот, и с визитом Порошенко в Америку получилось почти по такой же схеме: прилетел Порошенко, а шаг навстречу сделали не "Тургеневу", а "Гоголю": не Киеву, а Москве. Шаг решительный, способный иметь далеко идущие, возможно, долгосрочные, стратегические последствия. Шаг до мелочей продуманный, тщательно подготовленный.

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Если все это – очередные козни ФСБ, то, надо признать, что они на сей раз оказались удачными, изрядно подпортив победно-триумфальное впечатление от визита Порошенко в Америку. А если не козни? Тогда что получается? Что нашего Петра американцы использовали исключительно как прикрытие для налаживания контактов и диалога с Путиным? Причем, использовали в темную, не ставя его самого в известность. Как пару недель назад Климкина, которым прикрыли встречу Трампа с Сергеем Лавровым. План Тиллерсона, если, конечно, он, действительно, существует, предстоит анализировать. Уже сейчас, однако, если смотреть на него с нашей – украинской – колокольни, бросается в глаза отсутствие "украинской темы" среди вопросов, представляющих для США "стратегический интерес". Там, повторюсь: Сирия, Северная Корея, кибербезопасность, кибершпионаж. А мы – не там. В этой связи радость Порошенко по поводу того, что он встречается с Трампом, да еще и делает это "раньше Путина", выглядит, во-первых, чрезмерной, во-вторых, ничем необоснованной. Кому и зачем нужна встреча ради встречи? Кто и для чего решил устроить для высокого гостя из Киева действо "Климкин у Трампа – 2", чуть более продолжительное по времени (не шесть, а двадцать минут) и не в стоячем, как с Климкиным, а в сидячем варианте? Сам Климкин? Трамп? Путин? Кого еще из великих мира сего я упустил из виду? А, может, всю эту катавасию закрутили посредники – лоббисты? Если так, то тогда многое становится понятным.