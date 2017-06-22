С Порошенко Трамп завысил ставки перед встречей с Путиным - Кирюхин

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

"Очень уникальный день в украинско-американских отношениях" — так в интервью американскому телеканалу Fox News президент Украины оценил свои встречи с руководством Соединенных Штатов во время визита в Вашингтон.

По словам Петра Порошенко, в Вашингтоне обсуждались два блока вопросов: мирное урегулирование на Донбассе и содействие США этому процессу, а также продвижение Украины на пути реформ

Главными итогами этого визита стали заверения президента Дональда Трампа, что США остаются верны Минским соглашениям и поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Американская сторона рассматривает возможность предоставить Украине летальное вооружение, военно-техническое сотрудничество между Вашингтоном и Киевом будет усилено. К тому же стороны договорились о поставках американского угля и сжиженного газа в Украину, обсуждался и вопрос о привлечении иностранных инвестиций в украинскую экономику.

Результаты поездки украинской делегации в США в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Политолог, эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин

И сам президент Порошенко, и его администрация считают визит в США успешным. Действительно ли это так?

— Прежде всего, если обратить внимание, тот шум, который поднялся вокруг этого визита, а шум очень большой, он колеблется от двух крайних: от того, что визит был провальный, и неуважительного отношения Украины, до второй крайней точки – полная победа, успех и т.д. И я думаю, как традиционно бывает, на самом деле, правда находится посередине. Я бы не сказал, что этот визит провальный, поскольку многие задачи, которые можно было решить на данном этапе, они были решены. И даже если посмотреть западную прессу, например, влиятельное издание Foreign Policy, то она сегодня написала статью с обзором этого визита и указала на то, что главным достижением является сам факт того, что он состоялся, и то, что состоялась личная встреча двух президентов. Поскольку на момент, когда уже президент украинский вылетел, еще было не совсем, судя по всему, понятно, пройдет ли встреча непосредственно с Трампом, или это будет только рабочая встреча с вице-президентом Пенсом.

Некоторые эксперты считают, что и встреча с Трампом вообще не самое главное, главное — переговоры с его командой.

— Тут главное – это были деловые встречи, которые проходили у главы украинского государства с вице-президентом, с министром обороны Меттисом, с министром энергетики и т.д. Это были главные встречи. Встреча с президентом США не могла быть содержательной серьезно, поскольку протокол фактически, этого не предусматривал. Но, тем не менее, она имела символический характер. И вот этот символический момент, он был подчеркнут. Но, я думаю, что вряд ли Украина могла рассчитывать на что-либо другое в нынешней ситуации. Я бы обратил внимание, как мне кажется, на очень важный момент визита. А именно, то, что встреча проходила с президентом Трампом по такому протоколу, который дает возможность американскому президенту не делать заявления по вопросу американо-украинских отношений. Это очень важный момент. Это явно было сознательно сделано американской стороной, именно такой формат встречи, для того, чтобы держать интригу, поскольку очевидно, что американская администрация сейчас очень много времени уделяет перспективам встреч Трампа и Путина, и вообще какое-то развитие российско-американских отношений. И в этом отношении было видно желание американской администрации пока воздерживаться от того, чтобы давать какие-то четкие заявления.

Тем не менее, второй момент: была продемонстрирована поддержка в целом Украины, украинского курса. Я бы в этом отношении сказал даже, что накануне встречи с Путиным Трамп несколько завышает ставки. Потому что, если вписать украинский визит в целом в события в мире, которые сегодня происходят — это и очень непростая ситуация в Сирии, где две военные машины постоянно между собой сейчас уже, напряженность, я имею в виду, американская, российская. И там очень непростая ситуация. На фоне принятия нижней палатой Конгресса нового пакета антироссийских санкций, вот эта встреча Трампа и Порошенко вписывается в этот ряд. И мне кажется, это говорит о том, что Трамп в манере активного переговорщика он сейчас просто завышает ставки. И именно поэтому была особо продемонстрирована в целом поддержка Украины как государства, правда, без детализации. Вот детализации сознательно явно стремились избежать.

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Насколько красноречивым или показательным было рукопожатие двух президентов, их мимика и жесты?

— Трамп традиционно, если даже посмотреть по позе, он традиционно держал себя очень уверенно, у него был статус хозяина, хозяина ситуации, хозяина положения. И в этом смысле, мне кажется, опять-таки, не стоит, принимая во внимание, объективно оценивая ту ситуацию, в которой находится сегодня Украина, не стоит рассчитывать на то, что мы сможем говорить полноценно на равных с таким партнером, как США. Естественно, мы более зависимы, более слабое государство в этом отношении, в той или иной степени это проявлялось. Мне кажется, если говорить об уж каких-то проколах протокольных, то тут, может быть, пиарщики украинского президента явно сделали неудачный ход с пресс-конференцией за пределами Белого дома, а не в украинском посольстве. Мне кажется, что более весомо заявления Порошенко звучали, если бы они были сделаны на пресс-конференции, находясь на территории украинского посольства, а не на улице.

Напомним, директор Центра исследований Международных отношений Николай Капитоненко в эфире "ГС" отметил, что многие американцы все еще скептично относятся к Дональду Трампу, но в целом ставить негативную оценку еще рано.