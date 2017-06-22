Порошенко после Трампа встретится с лидерами ЕС в Брюсселе

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КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 22 июня, посетит с визитом Брюссель, где обсудит с руководством ЕС текущие вопросы двустороннего сотрудничества. Одной из ключевых тем станет урегулирование конфликта в Донбассе.

Порошенко прилетит в столицу Евросоюза прямым рейсом из Вашингтона, где он во вторник и среду провел ряд встреч с руководством США, в частности с президентом страны Дональдом Трампом.

Опрошенные РИА Новости политологи считают, что Порошенко с учетом итогов визита в Вашингтон согласует с руководством ЕС общую позицию Запада по Украине после недавних выборов президентов США и Франции.

Свою поездку в Брюссель анонсировал сам Порошенко сразу же после приезда в США. На встрече с украинской диаспорой он заявил, что запланировал поездку в Евросоюз в связи с завершением процедуры ратификации Нидерландами в мае соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Это государство стало последней страной из 28 членов Евросоюза, одобривших этот документ.

Порошенко сообщил, что в Брюсселе примет участие в процессе передачи ратификационных грамот, подписанных королем Нидерландов.

Когда все процедуры ратификации соглашения со стороны Нидерландов будут завершены, соглашение вступит в силу на постоянной основе. Порошенко рассчитывает, что это произойдет уже с 1 сентября.

По данным пресс-службы главы государства, в ходе визита Порошенко также встретится с президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Европейской народной партии Джозефом Долем, а также другими лидерами государств-членов ЕС. Кроме того, президент Украины примет участие в расширенном саммите Европейской народной партии, имеющей крупнейшую фракцию в Европарламенте.

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По данным украинской стороны, Порошенко проинформирует собеседников об обострении ситуации с безопасностью в Донбассе, "состоянии выполнения и конкретные случаи нарушения российской стороной минских договоренностей с целью обеспечения положительного решения Европейского совета о продлении секторальных санкций против России".

Кроме того, Порошенко планирует обсудить с руководством ЕС вопросы, связанные с подготовкой к саммиту Украина-ЕС, который запланирован на 12-13 июля в Киеве.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.