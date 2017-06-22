Встреча Порошенко с Трампом: ни выводов, ни договоренностей

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Во вторник, 20 июня, произошла долгожданная встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа. На ней также присутствовали посол Украины в США Валерий Чалый, глава МИД Украины Павел Климкин, посол США в Украине Мила Йованович и вице-президент США Майкл Пенс.

Как сообщил Белый дом по итогам встречи, участники переговоров обсудили ход переговоров по ситуации в Донбассе, реформы и борьбу с коррупцией в Украине. После встречи Порошенко заявил, что его встреча с американским коллегой была полноценной и детальной.

Также украинский президент в Вашингтоне встречался и с министром энергетики США Риком Перри. Говорили о совместных проектах в атомной энергетике, сфере добычи энергоносителей в Украине, а также возможности поставки альтернативных видов топлива, в частности сжиженного газа из США.

Результаты переговоров украинской делегации в США прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы управляющий партнер Института переговорных навыков Юлия Осмоловская.

Как вы можете охарактеризовать вчерашние переговоры Порошенко и Трампа?

— Тут есть небольшое разночтение. Порошенко назвал полноценным визит, а полноценный визит включает в себя встречу не только с Трампом, но и более обстоятельную встречу с Пенсом, с министром обороны, с министром энергетики, с главой МВФ. То есть если брать в целом результативность визита, его наполненность для Украины, для украинской делегации, она действительно состоятельная. Но результаты, конкретные договоренности мы будем наблюдать и смотреть уже по его результату, потому что встреча еще сегодня продолжается и я думаю, что нужно будет оценивать эффективность визита в целом уже по истечению нескольких дней, когда будут известны точные договоренности по всем направлениям. Если говорить конкретно о встрече с Трампом, то это немного другая история. Я бы её квалифицировала все-таки как больше протокольную, поскольку полноценных переговоров между нашими президентами не велось. Обычно в таком случае по встрече последует совместная пресс-конференция. Обычно Трамп использует какие-то ритуальные вещи по встрече другого лидера другой страны, скажем, он выходит и приветствует непосредственно в западном крыле Белого дома, расстилает красную дорожку, проходит с гостем по красной дорожке. То есть всех этих элементов не было. И плюс есть официальная квалификация этой встречи Белым домом как drop in, что предполагает просто протокольную короткую встречу. То есть, если смотреть по этим признакам, то конечно эту встречу нельзя назвать полноценной. Но в части необходимого элемента рабочего визита или неформального визита нашей делегации в США, то это можно рассматривать как плюс. Тем более, что наш президент пытается основной акцент поставить на том, что самое главное, что эта встреча произошла раньше, чем встреча с Владимиром Путиным.

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Мы действительно можем говорить, что эта встреча означает своего рода определенность во внешней политике США или же тут внутриполитические американские факторы повлияли на то, что Трамп согласился принять Порошенко?

— Я думаю, что скорее вторая версия имеет больше права на жизнь. Потому что если бы это было символом того, что есть определенность в позиции США по нашему противостоянию с Россией, то была бы полноценная пресс-конференция и обратите внимание: ни Порошенко, который известен тем, что он очень часто, при любой возможности, акцентирует на вине России, непосредственно Путина, называя агрессором, ни тем более Трамп, во время коротких комментариев для прессы не использовали никаких квалификаций, обозначений, вообще не упоминали Россию. Это достаточно показательно. Скорее всего действительно эта встреча была больше как необходимостью сбалансировать то внутреннее давление, которое на Трампа оказывается в контексте его возможной лояльности России. Но если говорить о принципиальности очередности визитов, да, это имеет значение, в случае если мы говорим о двух равноценных встречах. Условно говоря, Путин встретится с Трампом в точно таком же формате drop in, две минуты для прессы ни о чем, и все. Если говорить о том, что эти встречи будут по смыслу совершенно разные, если у Путина будет адекватная, полноценная, долгая переговорная встреча с Трампом и по результатам будет какой-то существенный выход к прессе двух президентов, то это просто вещи, которые не сопоставимы. И здесь говорить о том, что наша встреча была раньше, не имеет смысла, потому что порядок наполненности встреч разный. И в данном случае имеет смысл — о чем говорили, о чем договорились, какие решения приняли стороны. Пока по встрече нашего президента с Трампом невозможно сделать вывод, что они о чем-то договорились, но оно собственно так и было, потому что иначе была бы совершенно другая ситуация, потом был бы совместный выход к прессе и были бы совершенно другие комментарии.

Основная встреча проходила не с Трампом, а с Пенсом. Означает это, что он — как и его предшественник Джозеф Байден — на сегодняшний день фактически стал ответственным за украинское направление в Белом доме?

— Де-факто, наверное, по состоянию на сегодня, можно так говорить. Поскольку у нас нет официального представителя. Во-первых, не назначен помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии, хотя уже некоторые кандидатуры называются. То есть нет человека, у которого это прямой функционал. То что Пенс достаточно много времени уделяет украинскому вниманию, мы это можем отследить по тому, как проходила встреча нашего министра иностранных дел до этого. Сейчас, в принципе это позитивный фактор. Тем более, если мы будем принимать во внимание фактор, что если вдруг будет объявлен Трампу импичмент и он пройдет через него побежденным или, допустим, выигравшим, но значительно ослабленным, то Пенс, как ключевая фигура в американском политическом "истеблишменте", имеет большое значение. Поэтому сейчас очень важно для украинской стороны выстраивать правильные контакты с вице-президентом, понимая, что он так или иначе будет оказывать огромное влияние на политику США. В этом смысле это движение правильное. Но говорить о том, что это человек, которому уже определили функционал по Украине, это пока преждевременно. Давайте подождем, посмотрим, кого назначат помощником по делам Европы и Евразии, и посмотрим, будут ли назначены специальные представители по Украине, по России, то есть то, о чем, собственно, уже США говорят какое-то время.

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Почему ничего не сообщалось о законе про реинтеграцию Донбасса?

— Для меня тоже было удивительно услышать от нашего президента потом возврат к старой риторике, что минским соглашениям альтернативы нет, и мы будем работать в этом формате. Скорее всего, можно сделать вывод, мы же не слышали, о чем они успели поговорить за шесть минут протокольной встречи. Хотя она и была в закрытом формате. Скорее всего нет пока готового решения со стороны США, как они будут вовлекаться в это все. И если мы говорим о потенциальном новом формате, то сам же Рекс Тиллерсон говорил, что если РФ и Украина смогут найти формат, отличающиеся от Минска, в котором они договорятся, то есть, логичнее все эти предложения обсуждать прежде всего с российской стороной Украине. Но насколько сейчас существует правильный эмоциональный фон для таких переговоров — это большой вопрос. Скорее всего его нет. Поэтому США на этом этапе, возможно, не захотели на себя взять эту роль полноценного медиатора конфликта, что собственно и вынудило, возможно, нашего президента вернуться к той риторике, которая есть. Либо эти предложения наши еще недостаточно проработаны. Анонсировалось, что вчера этот законопроект должен был быть внесен в ВРУ и уже представлен на открытое обсуждение, пока этого не видим. Мы можем спекулировать по отдельным, неформальным путем добытым документам, насколько он соответствует оригиналу, это тоже еще вопрос. Поэтому скорее всего ситуация не проработана, решения этого до конца нет и заявление США указывает на то, что пока у них позиции по украинско-российскому конфликту нет и они не готовы занимать сторону какой-то из сторон, хотя классические вещи, они повторили, что собственно никто в этом не сомневался, что будет озвучена поддержка территориальной целостности, призывы к проведению реформ, антикоррупции. Потому что как раз комментарий Белого Дома по результатам встречи с Трампом, короткий абсолютно, безоценочный, встречи Трампа с Порошенко, касался того, что стороны обговорили возможности урегулирования ситуации на Донбассе, реформы в Украине и борьбу с коррупцией. Вот три ключевые темы, которые Белый дом подсветил как повестку дня переговоров Порошенко и Трампа.

Во время визита Порошенко в США представители САП и НАБУ заявили о подозрениях в совершении коррупционных действий к трем нардепам. Два нардепа из БПП, один из "Народного фронта". Это может быть заготовкой под визит президента в Вашингтон?

— Это можно и так квалифицировать. А можно и так, что это даже было заранее отрежиссировано украинской властью, чтобы показать, что наш президент имел возможность сказать в США: "Видите, даже против моих людей сейчас открываются дела и у нас борьба с коррупцией идет на самом деле". Тут можно кучу версий предлагать, что на самом деле этот факт означает. Ни одно из таких дел, которое возбуждалось, оно не было доведено до конца. А если уже начинается какая-то финальная фаза, то там происходит абсолютно сюрреалистические вещи. Я сейчас имею в виду ситуацию с Романом Насировым. Поэтому пока это только затравка для каких-то действий. Очень сложно оценивать насколько это реальная борьба с коррупцией. Но я думаю, судя по тому что наш президент не излучал безудержный оптимизм по результатам встречи с Трампом, что переговоры в категориях — не с Трампом, а с Пенсом, потому что более обстоятельно обсуждать проблему коррупции, переговоры в категориях реальных действий и движении Украины в направлении борьбы с коррупцией, они были не простой темой для нашего президента. И визит на самом деле скорее всего не был таким безоблачным, каким его пытаются показать в прессе.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы глава экспертного совета социологической компании SocioStream AG Александр Медведев заявил, что на встрече G-20 украинский вопрос будет обсуждаться вместе с сирийским.