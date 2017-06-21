Привет - пока. Встреча Порошенко с Трампом, стенограмма

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп наконец встретились в Белом доме. На переговоры возлагались большие надежды, но на деле встреча оказалась короткой.

Президенты обменялись рукопожатием и словами восхищения. При этом украинский президент в течение своей речи 27 раз похлопал себя по руке.

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По информации Белого дома, в ходе короткого разговора главы двух государств обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе, реформы и борьбу с коррупцией в Украине.

Порошенко остался доволен встречей и сказал, что увидел в США надежного стратегического партнера. По его словам, в ходе переговоров Трамп заявил о поддержке реформ, территориальной целостности Украины, а также минских соглашений по Донбассу.

Обменялись восхищениями

По итогам встречи пресс-служба Белого дома опубликовала полную стенограмму встречи Трампа и Порошенко.

Первое слово взял президент США Дональд Трамп на правах хозяина Белого дома. Американский лидер выразил слова благодарности президенту Петру Порошенко и отметил "большую вовлеченность" в ситуацию в Украине.

Он также подчеркнул, что состоялись плодотворные обсуждения и удалось достичь большого прогресса, но в чем именно не уточнил.

"Спасибо вам большое! Для меня большая честь встретиться с президентом Порошенко, президентом Украины — страны, в дела которой мы все глубоко вовлечены. Вы это видите, все читают об этом. У нас состоялись очень, очень хорошие переговоры. Мы продолжим их в течение дня. Я думаю, что был достигнут существенный прогресс. И это большая честь принять вас, господин президент. Спасибо вам. Большое вам спасибо", — сказал Трамп.

После вступительного слова президент США обратился к президенту Украины Петру Порошенко с вопросом: "Вы бы хотели что-нибудь сказать?".

В ответ Порошенко сказал, что для него большая честь встретится с президентом США, назвав его одним из самых надежных союзников и стратегических партнеров Украины.

"Для меня большая честь и огромное удовольствие встретиться с вами, господин президент, одним из самых надежных союзников и партнеров, стратегических партнеров Украины", — начал украинский президент.

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Примечательно, что в течение своей речи Порошенко повторял одно движение — похлопывание ладонью одной своей руки по другой. Всего насчитали около 27 похлопываний.

"Мы действительно боремся за свободу и демократию с вашей мощной помощью и поддержкой в сфере обороны и безопасности, поддержкой наших реформ, поддержкой моей 45-миллионной страны – крупнейшей страны на европейском континенте. И я абсолютно уверен в том, что история Украины — это история успеха. И я горжусь тем, что, и вы, господин президент, и Соединенные Штаты, являетесь соавторами этого успеха", — подчеркнул Порошенко.

Также в своей речи Порошенко выразил восхищение Трампом и его действиями.

"Мы восхищены вашим руководством, вашими крайне эффективными действиями, потому что на сегодняшний день у нас есть две исторические даты – пять месяцев вашего президентства и время, когда нами запущен мирный план – мирный план Украины", — заявил Порошенко.

Завершил свою речь украинский президент темой светлого будущего:

"И я абсолютно уверен в том, что наше эффективное сотрудничество принесет мир нашей нации, установит его на нашей земле, и поможет поддержать нашу территориальную целостность и суверенитет".

В ответ Трамп лишь ответил: "Что ж, спасибо, — это большая честь. Спасибо. Большое спасибо".

После этого из зала Трампу прозвучал вопрос по поводу его реакции на смерть американского студента Отто Уормбира.

"Я думаю, то, что случилось с Отто – это позор. То, что случилось с Отто, – это полный позор. Нельзя позволить повториться подобному в будущем. И, честно говоря, если бы он был доставлен домой раньше, я думаю, результат был бы совершенно другим. Он должен был быть возвращен домой в тот же день. Результат был бы совершенно иным. Но то, что произошло с Отто, – это позор. И я говорил с его семьей, его семья невероятно сильная, учитывая то, через что им пришлось пройти. Но он должен был быть возвращен домой давным-давно", — ответил Трамп.

"Всем большое спасибо. Я ценю это", — сказал в конце американский президент.

Отто Уормбир — американский студент, который был задержан в марте 2016 года в Северной Кореи и приговорен к 15 годам лагерей за попытку взять на память плакат из пхеньянского отеля. В середине июня 2017 года власти Северной Кореи освободили Уормбира, но спустя неделю он умер в больнице.