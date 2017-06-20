В гостях у Трампа. Переговоры Порошенко в Белом доме

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во вторник встретился в Белом доме с президентом Украины Петром Порошенко. На переговорах также присутствовали посол Украины в США Валерий Чалый, министр иностранных дел Павел Климкин, вице-президент США Майкл Пенс и ряд других чиновников.

Петр Порошенко после встречи с Дональдом Трампом заявил, что не видит необходимости в смене формата по урегулированию конфликта в Донбассе, хотя Киев заинтересован в большей вовлеченности в этот процесс со стороны США.

На вопрос, обсуждался ли вопрос смены минского формата по урегулированию ситуации в Донбассе, Порошенко ответил: "Я не вижу в этом никакой необходимости, США являются нашим партнером".

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"Мы очень заинтересованы в привлечении США к активному процессу. США являются гарантом по Будапештскому меморандуму, и сегодняшняя встреча подтверждает важность Украины для США и решительный настрой на поддержку нашего государства", — заявил он.

Ранее Порошенко заявил о поддержке со стороны США территориальной целостности Украины и проведения реформ, а Трамп отметил "большую вовлеченность" Вашингтона в дела Киева.