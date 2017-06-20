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    В гостях у Трампа. Переговоры Порошенко в Белом доме

    Тема:

    Встреча года: переговоры Порошенко и Трампа (50)

    (обновлено: )27101
    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом
    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом
    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом
    Петр Порошенко и Дональд Трамп, 20 июня 2017
    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом
    Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа
    Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа
    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом
    Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа
    Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа
    Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа
    Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа
    Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа
    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом
    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом.
    NICHOLAS KAMM / AFP
    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом
    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом
    NICHOLAS KAMM / AFP
    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом
    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом
    REUTERS Jonathan Ernst
    Петр Порошенко и Дональд Трамп, 20 июня 2017
    Петр Порошенко и Дональд Трамп, 20 июня 2017.
    twitter.com/PressSec
    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом
    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом.
    REUTERS Jonathan Ernst
    Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа
    Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа
    twitter.com/poroshenko
    Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа
    twitter.com/poroshenko
    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом
    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом
    NICHOLAS KAMM / AFP
    Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа
    Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа
    twitter.com/poroshenko
    Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа
    Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа.
    Святослав Цеголко в Twitter
    Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа
    facebook.com/svyatoslav.tsegolko
    Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа
    Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа.
    NICHOLAS KAMM / AFP
    Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа
    Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа.
    Святослав Цеголко в Twitter

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    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом.

    Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во вторник встретился в Белом доме с президентом Украины Петром Порошенко. На переговорах также присутствовали посол Украины в США Валерий Чалый, министр иностранных дел Павел Климкин, вице-президент США Майкл Пенс и ряд других чиновников.

    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом
    REUTERS Jonathan Ernst
    Фотоитоги 20 июня: встреча Порошенко с Трампом, пожар на Крещатике и траур в Лондоне

    Петр Порошенко после встречи с Дональдом Трампом заявил, что не видит необходимости в смене формата по урегулированию конфликта в Донбассе, хотя Киев заинтересован в большей вовлеченности в этот процесс со стороны США.

    На вопрос, обсуждался ли вопрос смены минского формата по урегулированию ситуации в Донбассе, Порошенко ответил: "Я не вижу в этом никакой необходимости, США являются нашим партнером".

    Читайте также: Визит Порошенко к Трампу. У США есть приоритеты — Видишенко

    "Мы очень заинтересованы в привлечении США к активному процессу. США являются гарантом по Будапештскому меморандуму, и сегодняшняя встреча подтверждает важность Украины для США и решительный настрой на поддержку нашего государства", — заявил он.

    Ранее Порошенко заявил о поддержке со стороны США территориальной целостности Украины и проведения реформ, а Трамп отметил "большую вовлеченность" Вашингтона в дела Киева.

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