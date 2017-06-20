Донбасс, реформы и коррупция. Белый дом о переговорах Порошенко и Трампа

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КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Президенты США и Украины Дональд Трамп и Петр Порошенко во вторник обсудили мирное разрешение конфликта на востоке Украины, реформы и борьбу с коррупцией, сообщил по итогам состоявшейся встречи Белый дом.

"Президент Трамп встретился сегодня с президентом Порошенко, чтобы обсудить поддержку мирного разрешения конфликта на востоке Украины, программу реформ Порошенко и усилия по борьбе с коррупцией", — говорится в сообщении.

По сообщению журналистского пула Трампа, американский лидер отметил "большую вовлеченность" в ситуацию в Украине. "У нас уже был ряд очень хороших дискуссий, они будут продолжаться в течение дня, и я думаю, мы добьемся большого прогресса", — сказал президент США.

По информации присутствовавших на встрече репортеров, Порошенко "говорил тихо, и его трудно было расслышать". В частности, он сказал, что "мы действительно боремся за свободы и демократию".

Напомним, после встречи с американским президентом Порошенко заявил о поддержке со стороны США территориальной целостности Украины и проведения реформ.