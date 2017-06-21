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    Спикер конгресса США обсудил с Порошенко "российскую агрессию"

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    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США (84)

    (обновлено: )11122
    По словам спикера палаты представителей конгресса США, на встрече с президентом Украины Петром Порошенко он "подтвердил нашу поддержку единому фронту против российской агрессии".
    Пол Райан и Петр Порошенко
    @SpeakerRyan

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан обсудил на встрече с президентом Украины Петром Порошенко российскую агрессию.

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    "На встрече с президентом Украины Порошенко я подтвердил нашу поддержку единому фронту против российской агрессии", — написал Райан в Twitter, добавив фотографии встречи.

    ​В палате представителей рассматриваются санкции против России, которые ранее принял сенат. Перспективы принятия санкционного пакета пока неясны.

    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики.

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    Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. 

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