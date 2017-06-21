Брифинг Порошенко по итогам визита в США

Президент отметил, что в ходе визита в Украину американской администрации будут подписаны важные соглашения, в том числе в оборонной сфере.

"Мы в ближайшее время, два-три месяца, ждем визитов высокопоставленных должностных лиц США, где будут подписаны соглашения, в первую очередь, что меня интересует, касательно оборонного сотрудничества, касательно поставок американских вооружений, сотрудничество в рамках военно-технической сферы, сотрудничество в экономической сфере, сфере энергетики", — сказал Порошенко, отметив, что среди возможных гостей — госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Первая встреча президента Украины Петра Порошенко с его американским коллегой Дональдом Трампом состоялась во вторник в Вашингтоне. По информации Белого дома, в ходе короткого разговора главы двух государств обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе, реформы и борьбу с коррупцией на Украине.

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Порошенко по итогам встречи заявил, что увидел в США надежного стратегического партнера.

В день визита украинского президента в Вашингтон, Минфин США объявил о расширении санкционного списка в отношении компаний и физлиц из РФ и Донбасса. В список попали чиновники из России, в том числе замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, Донбасса, а также представители байк-клуба "Ночные волки".