Порошенко после беседы с Трампом: США - надежный стратегический партнер

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Украинский президент Петр Порошенко по итогам встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что видит в США надежного партнера Украины.

"На сегодня США принимают дополнительные санкции практически каждый день. И я вижу позицию США как надежного стратегического партнера Украины", — заявил Порошенко на брифинге во вторник, следует из трансляции телеканала "112 Украина".

Он также заявил о поддержке со стороны США территориальной целостности Украины и проведения реформ.

"Прошла полноценная, очень детальная встреча с президентом США Дональдом Трампом. Мы получили твердую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности и независимости нашего государства. И твердую поддержку в продолжении реформ в Украине", — заявил Порошенко на брифинге во вторник по результатам встречи с Трампом.

Смотрите также: "Мы получили твердую поддержку". Порошенко об итогах переговоров с Трампом

Президент Украины также сообщил, что остался доволен результатами встречи в Белом доме.

По итогам состоявшейся встречи Белый дом сообщил, что Дональд Трамп и Петр Порошенко обсудили мирное разрешение конфликта на востоке Украины, реформы и борьбу с коррупцией.