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    Порошенко после беседы с Трампом: США - надежный стратегический партнер

    Тема:

    Встреча года: переговоры Порошенко и Трампа (50)

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    Петр Порошенко заявил о поддержке со стороны США территориальной целостности Украины и проведения реформ. Он добавил, что "США принимают дополнительные санкции практически каждый день".
    Визит президента Украины П. Порошенко в США
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Украинский президент Петр Порошенко по итогам встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что видит в США надежного партнера Украины.

    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом
    NICHOLAS KAMM / AFP
    В гостях у Трампа. Переговоры Порошенко в Белом доме

    "На сегодня США принимают дополнительные санкции практически каждый день. И я вижу позицию США как надежного стратегического партнера Украины", — заявил Порошенко на брифинге во вторник, следует из трансляции телеканала "112 Украина".

    Он также заявил о поддержке со стороны США территориальной целостности Украины и проведения реформ.

    "Прошла полноценная, очень детальная встреча с президентом США Дональдом Трампом. Мы получили твердую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности и независимости нашего государства. И твердую поддержку в продолжении реформ в Украине", — заявил Порошенко на брифинге во вторник по результатам встречи с Трампом.

    Смотрите также: "Мы получили твердую поддержку". Порошенко об итогах переговоров с Трампом

    Президент Украины также сообщил, что остался доволен результатами встречи в Белом доме. 

    По итогам состоявшейся встречи Белый дом сообщил, что Дональд Трамп и Петр Порошенко обсудили мирное разрешение конфликта на востоке Украины, реформы и борьбу с коррупцией.

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