Порошенко ожидает подписания с США соглашения по поставкам оружия

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко сообщил, что Украину в ближайшее время посетят представители новой американской Администрации. Об этом он сказал на брифинге в Вашингтоне, который транслировал телеканал "112 Украина".

Президент также отметил, что будут подписаны важные соглашения, в том числе в оборонной сфере.

"Мы в ближайшее время, два-три месяца, ждем визитов высокопоставленных должностных лиц США, где будут подписаны соглашения, в первую очередь, что меня интересует, касательно оборонного сотрудничества, касательно поставок американских вооружений, сотрудничество в рамках военно-технической сферы, сотрудничество в экономической сфере, сфере энергетики", — сказал Порошенко, отметив, что среди возможных гостей — госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Порошенко с понедельника находится с рабочим визитом в США, где у него состоялись встречи с руководством этой страны, в том числе с президентом Дональдом Трампом.