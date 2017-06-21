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    Порошенко ожидает подписания с США соглашения по поставкам оружия

    (обновлено: )30506
    По словам президента, "в ближайшее время Украину посетят несколько ключевых членов новой президентской администрации, несколько министров и будут подписаны очень важные соглашения".
    Президент Украины Петр Порошенко в США
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко сообщил, что Украину в ближайшее время посетят представители новой американской Администрации. Об этом он сказал на брифинге в Вашингтоне, который транслировал телеканал "112 Украина".

    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
    Привет - пока. Встреча Порошенко с Трампом, стенограмма

    Президент также отметил, что будут подписаны важные соглашения, в том числе в оборонной сфере.

    "Мы в ближайшее время, два-три месяца, ждем визитов высокопоставленных должностных лиц США, где будут подписаны соглашения, в первую очередь, что меня интересует, касательно оборонного сотрудничества, касательно поставок американских вооружений, сотрудничество в рамках военно-технической сферы, сотрудничество в экономической сфере, сфере энергетики", — сказал Порошенко, отметив, что среди возможных гостей — госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

    Порошенко с понедельника находится с рабочим визитом в США, где у него состоялись встречи с руководством этой страны, в том числе с президентом Дональдом Трампом.

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