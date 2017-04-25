Антисемитизм в Германии набирает обороты

TOBIAS SCHWARZ / AFP

РИА Новости Украина

Многие люди, исповедующие иудаизм, после столкновения с проявлениями антисемитизма все больше беспокоятся о собственной безопасности. По словам представителя Независимой экспертной группы по проблемам антисемитизма, работающей по поручению правительства ФРГ, Интернет и социальные СМИ стали главными инструментами распространения "сообщений ненависти" и антисемитской пропаганды.

Для анализа масштабов антисемитизма в Германии, наряду с учетом совершенных преступлений необходимо с помощью репрезентативных опросов собирать данные о личных взглядах людей, заявила ответственный эксперт Юлиане Ветцель (Juliane Wetzel) во время презентации результатов исследования в Берлине: "Доля населения, одобряющего классический антисемитизм, составляет лишь пять процентов. Также серьезно уменьшается и поддержка так называемого вторичного антисемитизма – то есть, всего, что связано с Холокостом и высказываниями о том, что евреи мешают нам вернуться к нормальной жизни, потому что якобы постоянно напоминают нам о Холокосте. С такими утверждениями согласны лишь 26 процентов опрошенных", сообщает Sputnik.

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Одновременно группа экспертов предостерегает от недооценки и преуменьшения антисемитских течений среди правых экстремистов, правых популистов или представителей политического центра. Согласно докладу, поддержка позиций "Альтернативы для Германии", которая возвращает в дискуссию националистическо-шовинистический образ мышления, также однозначно связана с антисемитизмом.

Как утверждает Юлиане Ветцель, самым значительным носителем антисемитизма в Германии по-прежнему остается правоэкстремистский лагерь, хотя антисемитизм среди мусульман становится все более серьезной проблемой. При этом исследований, которые бы характеризовали мусульманские объединения и общины при мечетях как оплот антисемитской пропаганды, практически нет, говорит она: "Выполненное по нашему заказу пилотное исследование позиции имамов не смогло выявить радикального антисемитизма. Но приравнивание Холокоста к политике Израиля вырисовывается весьма отчётливо. Теперь необходимо отслеживать антисемитизм среди мусульман и усиленно принимать в этой области профилактические меры".

Помимо этого, эксперты требуют усовершенствовать учет и наказание преступлений, связанных с антисемитизмом и увеличить количество консультационных услуг для жертв антисемитских проявлений. Ветцель при этом предостерегает от поспешных выводов: "В целом есть много признаков распространения антисемитизма среди беженцев из стран с преимущественно арабско-мусульманским населением. Но одновременно можно видеть, что ситуация очень непростая. Есть опасность однобокой оценки мусульманского населения как носителя антисемитских настроений".

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Согласно данным экспертной комиссии, в период с 2001 по 2015 год в Германии в среднем совершалось 1522 преступления, связанных с антисемитизмом, из них связанных с насилием – в среднем 44 преступления. Явный рост количества преступлений по сравнению с предыдущим годом наблюдался в первую очередь в годы эскалации израильско-палестинского конфликта: в 2002, 2006, 2009 и 2014гг.

По мнению Петры Пау, депутата бундестага от Левой партии, эта проблема по-прежнему актуальна. Пау намерена в качестве зампредседателя бундестага добиваться проведения в германском парламенте дискуссии, посвященной проблемам антисемитизма: "40 процентов населения Германии согласны с высказываниями, которые обходным путём, с помощью выражения вражды в адрес Израиля атакуют иудеев. При этом проявляется ужасающее невежество в отношении Израиля и израильского общества. Так, израильтян отождествляют с иудеями, хотя в Израиле есть атеисты, христиане, мусульмане и другие верующие".

При этом, говорит Петра Пау, у антисемитизма множество различных проявлений, специалисты также называют это явление спиралью эскалации. Начиная от мелких оскорбительных попутных замечаний до дискриминации, преследования и применения физического насилия. Поэтому Петра Пау расценивает доклад экспертов в том числе и как предупреждение: "Антисемитские действия могут совершать люди любой национальной принадлежности и с любым уровнем образования. Часто они даже сами не понимают этого. Ненависть к евреям не есть специфическая проблема арабов или мусульман. Но – и в докладе об этом тоже говорится – в определенных группах с мусульманским бэкграундом есть специфические парадигмы поведения, и мы об этом пока ещё очень мало знаем".

Представленный в Берлине 300-страничный доклад Независимой экспертной группы по проблемам антисемитизма должен стать основой для дальнейших исследований. Предполагается, что сначала депутаты бундестага, вне зависимости от их партийной принадлежности, обсудят, а в дальнейшем и утвердят новые мероприятия по борьбе с антисемитизмом. Соответствующий приблизительный график уже составлен: первые результаты партии намерены представить еще до очередных выборов в бундестаг.