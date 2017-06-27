Реформа здравоохранения от Трампа: 22 млн человек потеряют медстраховку

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Реформа здравоохранения, которую предлагает провести президент США Дональд Трамп, приведет к тому, что медицинскую страховку потеряют 22 миллиона человек, говорится в опубликованном прогнозе бюджетного управления конгресса США.

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"Принятие предложенного законопроекта приведет к тому, что в 2026 году количество людей без медстраховки увеличится на 22 миллиона по сравнению с показателями, которые были бы при нынешнем законодательстве", — говорится в документе.

Там подчеркивается, что в случае осуществления новой реформы без страховки в США останутся 49 миллионов человек.

Указывается, что в последующие годы данное число будет расти.

У республиканцев большинство в 52 голоса в 100-местном сенате, так что для принятия законопроекта они могут себе позволить потерять поддержку не более чем двух однопартийцев. Сейчас таковых насчитывается пять. Демократы, у которых 48 голосов, единым фронтом выступают против реформы здравоохранения. В случае равенства голосов "за" и "против" свое слово должен будет сказать вице-президент США Майкл Пенс, который является президентом сената и, естественно, поддерживает реформу. Голосование по законопроекту в сенате может состояться уже на нынешней неделе. Демократы выступают категорически против законопроекта, который, как они опасаются, вновь лишит страховки до 20 миллионов американцев, получивших страхование в последние годы. При этом у демократов нет достаточного количества голосов в сенате, чтобы заблокировать документ.

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В мае палата представителей конгресса проголосовала с перевесом всего в один голос за замену новыми инициативами комплекса законов, известных под названием Obamacare и проведенных также незначительным большинством в правление Барака Обамы в 2010 году. Новая программа, реализации которой добиваются президент Дональд Трамп и спикер палаты представителей Пол Райан, призвана увеличить конкуренцию на рынке здравоохранения и снизить цены, которые в США остаются рекордно высокими в мировом масштабе. Республиканцы заявляют, что предыдущая реформа Обамы, обязавшая всех покупать страховку и обещавшая субсидии малоимущим, не достигла целей и лишь сократила доступ к здравоохранению. Демократы заявляют, что предложенная республиканцами программа равносильна снижению налогов для богатых и что она приведет к потере рабочих мест и сокращению медицинского обслуживания для малообеспеченных и среднего класса.