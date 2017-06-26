Визит Трампа в Варшаву и реанимация "инициативы трех морей"

Владимир Матвеев, обозреватель

Президент США Дональд Трамп будет принят в Варшаве 6 июля в ходе поездки на саммит G 20, который состоится в немецком Гамбурге. Согласно сообщению Белого дома, в ходе визита в Польшу Трамп встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и примет участие в заседании инициативы трех морей.

Призывы Варшавы к увеличению американского военного контингента в Польше и увеличению поставок СПГ из США в контексте "энергобезопасности ЕС" и противоречий Варшавы и Брюсселя, Берлина по приему мигрантов, торгово-экономические интересы придали импульс этой встрече. В фокусе встречи будет находиться усиление коллективной обороны НАТО.

Значительное внимание будет уделено противодействию строительству "Северного потока —2" и увеличению поставок в регион американского СПГ.

Пентагон формирует новую службу технической поддержки на Балканах и в Восточной Европе. Хорватия под эгидой США стремится стать куратором кампании с антироссийским вектором в Юго-восточной Европе в контексте стремления возродить инициативу трех морей (Baltic-Adriatic-Black Sea). Варшава стремится стать одним из центров дискуссии по политике безопасности и модернизированным координационным центром НАТО в этом регионе.

Визит Трампа в Польшу в июле этого года стал одной из тем телефонных переговоров министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского и генсека НАТО Йенса Столтенберга 23 июня, передает Польское радио.

Стороны обсудили пункты предстоящих польско-американских переговоров, среди которых "вопросы безопасности и трансатлантического сотрудничества", говорится в сообщении МИД Польши.

Собеседники также обсудили участие президента США в саммите Троеморья, в котором, по приглашению президента Польши Анджея Дуды, примут участие лидеры 12 государств Центральной и Восточной Европы. Целью этого мероприятия названа "генерация новых стимулов сотрудничества в области региональной инфраструктуры, призванная укрепить Евросоюз и НАТО".

Озвученная в 2016 году президентом Польши Анджеем Дудой инициатива трех морей, призвана способствовать преодолению раздела Европы на восток и запад. В этом проекте принимают участие Австрия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Эстония, Албания, Косово, Черногория, а также представители США и Китая.

Основная озвученная цель проекта — создание "энергетической альтернативы" российским проектам в Балтийском, Черном и Адриатическом морях. На самом деле существенна роль военного компонента.

Одна из геополитических целей возрождения инициативы и визита Трампа — усиление роли стран Восточной и Центральной Европы в противовес странам "старой" Западной Европы внутри евроблока.

По мнению польской стороны, запланированный визит станет "выражением растущей позиции Польши в регионе, а также в НАТО". Ващиковский, однако, акцентирует внимание на том, что в ряду важных тем переговоров властей двух стран будет находиться Россия в контексте конфликта в Донбассе.

Так, командный центр, координирующий действия батальонов НАТО в Восточной Европе, размещен в Польше. С 2016 г. в Люблине (Польша) начал работу штаб другого многонационального соединения — литовско-польско-украинской бригады (LITPOLUKRBRIG).

Пентагон намерен модернизировать систему ПРО "Иджис" в поселке Редзиково на фоне формирования этого совместного военного подразделения с Украиной и Литвой.

На данный момент войска других стран НАТО (преимущественно США) находятся на территории Польши фактически постоянно, несмотря на заявленный «ротационный характер» их присутствия.

В связи с этим ответственность Польши за восточный фланг приобретает особое значение. Предполагается, что поляки и подразделения сил быстрого реагирования смогут взаимодействовать с другими странами на востоке, участниками Вышеградской группы.

В случае, если Трамп поддержит инициативу, которая затрагивает страны, лежащие между Черным, Балтийским и Адриатическим морями, США получат возможности более активно вкладываться в различные связанные с ним проекты, включая энергетические, транспортные и военные.

США, по сути, пытаются принудить Евросоюз отказаться от увеличения поставок энергоресурсов из России и частично изолированного Катара, играя также на противоречиях евроблока. Вашингтон пытается отговорить Евросоюз расширять объемы экспорта российских энергоносителей, в частности, за счет газопровода "Северный поток — 2".

США выступают против планов создания газопровода, соединяющего Россию и Западную Европу, поскольку "Северный поток — 2" может перечеркнуть американские планы по поставкам излишков газа на европейский рынок.

В этом контексте Администрация президента Трампа настроена на наращивание экспорта американских энергоресурсов, включая СПГ. Польша рассчитывает на тесный альянс с США в контексте перевооружения и диверсификации источников и путей поставок энергоресурсов.

Команда Трампа предлагает Европе закупать американский сланцевый газ, чтобы создать рабочие места в США и спасти финансовое положение их газовых компаний, сообщает швейцарская Le Temps.

США стремятся не допустить реализации "Северного потока-2", так как тот, по их мнению, "представляет угрозу для энергетической безопасности Европы, развития газового рынка Центральной и Восточной Европы, а также энергетических реформ на Украине", пишет швейцарское издание. При помощи Сената США блокирует строительство "Северного потока-2".

Между тем, западноевропейские страны (в частности, компании ФРГ) выражают свое несогласие и, несмотря на американские санкции, оказывают поддержку проекту "Северный поток-2", сообщает Defence-24.

Напомним, Португалия, Испания, Италия и Турция были основными покупателями сжиженного газа из США по итогам 2016 года. В июне в Польшу прибыл первый танкер со сжиженным газом из США.

Благодаря американскому присутствию, поляки наращивают свои возможности в Европе, евроблоке. Польша намеревается в 2022 году отказаться от долгосрочных газовых контрактов с РФ, пытаясь компенсировать выпадающие объемы за счет поставок СПГ из Катара, Норвегии и США.

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Планируется объединение ориентированных на поставки сжиженного газа из США и Катара СПГ-терминалов в польском Свиноуйсьце и на хорватском острове Крк с сетью внутриевропейских газотранспортных систем стран.

Многое будет зависеть от договоренностей Трампа в Варшаве, включая с лидерами стран Восточной и Центральной Европы, и вероятных переговоров на саммите G20 с лидером России Владимиром Путиным.