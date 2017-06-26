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    Аналитика и комментарии

    Визит Трампа в Варшаву и реанимация "инициативы трех морей"

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    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США (106)

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    В ходе предстоящего визита президента США в Польшу, будут обсуждаться вопросы коллективной обороны НАТО и сотрудничества в области энергетики в контексте реанимируемого проекта "инициатива трех морей".
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Владимир Матвеев, обозреватель

    Президент США Дональд Трамп будет принят в Варшаве 6 июля в ходе поездки на саммит G 20, который состоится в немецком Гамбурге. Согласно сообщению Белого дома, в ходе визита в Польшу Трамп встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и примет участие в заседании инициативы трех морей.

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    Призывы Варшавы к увеличению американского военного контингента в Польше и увеличению поставок СПГ из США в контексте "энергобезопасности ЕС" и противоречий Варшавы и Брюсселя, Берлина по приему мигрантов, торгово-экономические интересы придали импульс этой встрече. В фокусе встречи будет находиться усиление коллективной обороны НАТО.

    Значительное внимание будет уделено противодействию строительству "Северного потока —2" и увеличению поставок в регион американского СПГ.

    Пентагон формирует новую службу технической поддержки на Балканах и в Восточной Европе. Хорватия под эгидой США стремится стать куратором кампании с антироссийским вектором в Юго-восточной Европе в контексте стремления возродить инициативу трех морей (Baltic-Adriatic-Black Sea). Варшава стремится стать одним из центров дискуссии по политике безопасности и модернизированным координационным центром НАТО в этом регионе.

    Визит Трампа в Польшу в июле этого года стал одной из тем телефонных переговоров министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского и генсека НАТО Йенса Столтенберга 23 июня, передает Польское радио.

    Стороны обсудили пункты предстоящих польско-американских переговоров, среди которых "вопросы безопасности и трансатлантического сотрудничества", говорится в сообщении МИД Польши.

    Собеседники также обсудили участие президента США в саммите Троеморья, в котором, по приглашению президента Польши Анджея Дуды, примут участие лидеры 12 государств Центральной и Восточной Европы. Целью этого мероприятия названа "генерация новых стимулов сотрудничества в области региональной инфраструктуры, призванная укрепить Евросоюз и НАТО".

    Озвученная в 2016 году президентом Польши Анджеем Дудой инициатива трех морей, призвана способствовать преодолению раздела Европы на восток и запад. В этом проекте принимают участие Австрия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Эстония, Албания, Косово, Черногория, а также представители США и Китая.

    Основная озвученная цель проекта — создание "энергетической альтернативы" российским проектам в Балтийском, Черном и Адриатическом морях. На самом деле существенна роль военного компонента.

    Одна из геополитических целей возрождения инициативы и визита Трампа — усиление роли стран Восточной и Центральной Европы в противовес странам "старой" Западной Европы внутри евроблока.

    По мнению польской стороны, запланированный визит станет "выражением растущей позиции Польши в регионе, а также в НАТО".  Ващиковский, однако, акцентирует внимание на том, что в ряду важных тем переговоров властей двух стран будет находиться Россия в контексте конфликта в Донбассе.

    Флаги Украины и НАТО
    пресс-служба Минобороны Украины
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    Так, командный центр, координирующий действия батальонов НАТО в Восточной Европе, размещен в Польше. С 2016 г. в Люблине (Польша) начал работу штаб другого многонационального соединения — литовско-польско-украинской бригады (LITPOLUKRBRIG).

    Пентагон намерен модернизировать систему ПРО "Иджис" в поселке Редзиково на фоне формирования этого совместного военного подразделения с Украиной и Литвой.

    На данный момент войска других стран НАТО (преимущественно США) находятся на территории Польши фактически постоянно, несмотря на заявленный «ротационный характер» их присутствия.

    В связи с этим ответственность Польши за восточный фланг приобретает особое значение. Предполагается, что поляки и подразделения сил быстрого реагирования смогут взаимодействовать с другими странами на востоке, участниками Вышеградской группы.

    В случае, если Трамп поддержит инициативу, которая затрагивает страны, лежащие между Черным, Балтийским и Адриатическим морями, США получат возможности более активно вкладываться в различные связанные с ним проекты, включая энергетические, транспортные и военные.

    США, по сути, пытаются принудить Евросоюз отказаться от увеличения поставок энергоресурсов из России и частично изолированного Катара, играя также на противоречиях евроблока. Вашингтон пытается отговорить Евросоюз расширять объемы экспорта российских энергоносителей, в частности, за счет газопровода "Северный поток — 2".

    США выступают против планов создания газопровода, соединяющего Россию и Западную Европу, поскольку "Северный поток — 2" может перечеркнуть американские планы по поставкам излишков газа на европейский рынок.

    Cтроительство газопровода Северный поток (Nord Stream)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    В этом контексте Администрация президента Трампа настроена на наращивание экспорта американских энергоресурсов, включая СПГ. Польша рассчитывает на тесный альянс с США в контексте перевооружения и диверсификации источников и путей поставок энергоресурсов.

    Команда Трампа предлагает Европе закупать американский сланцевый газ, чтобы создать рабочие места в США и спасти финансовое положение их газовых компаний, сообщает швейцарская Le Temps.

    США стремятся не допустить реализации "Северного потока-2", так как тот, по их мнению, "представляет угрозу для энергетической безопасности Европы, развития газового рынка Центральной и Восточной Европы, а также энергетических реформ на Украине", пишет швейцарское издание. При помощи Сената США блокирует строительство "Северного потока-2".

    Между тем, западноевропейские страны (в частности, компании ФРГ) выражают свое несогласие и, несмотря на американские санкции, оказывают поддержку проекту "Северный поток-2", сообщает Defence-24.

    Напомним, Португалия, Испания, Италия и Турция были основными покупателями сжиженного газа из США по итогам 2016 года. В июне в Польшу прибыл первый танкер со сжиженным газом из США.

    Благодаря американскому присутствию, поляки наращивают свои возможности в Европе, евроблоке. Польша намеревается в 2022 году отказаться от долгосрочных газовых контрактов с РФ, пытаясь компенсировать выпадающие объемы за счет поставок СПГ из  Катара, Норвегии и США.

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    Планируется объединение ориентированных на поставки сжиженного газа из США и Катара СПГ-терминалов в польском Свиноуйсьце и на хорватском острове Крк с сетью внутриевропейских газотранспортных систем стран. 

    Многое будет зависеть от договоренностей Трампа в Варшаве, включая с лидерами стран Восточной и Центральной Европы, и вероятных переговоров на саммите G20 с лидером России Владимиром Путиным.

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