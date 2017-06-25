Порошенко: в Киев приедут представители Администрации США, НАТО и ООН

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. В ближайшее время Украину с визитами посетит ряд лидеров международных организаций и правительства США, сообщил Президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам. Об этом говорится на сайте президента.

"Мы ждем уже в июле визит Государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Киев, где также будут продолжены наши наработки в Вашингтоне. Мы ждем визит Генерального секретаря ООН Антонио Гуттереша, мы ждем визит Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который также состоится в июле", — сказал глава государства.

Также в июле в столице нашего государства состоится Саммит "Украина-ЕС" с участием руководства Евросоюза, добавил Петр Порошенко.

Ранее Порошенко заявил о достижении договоренности с министром обороны США Джеймсом Мэттисом о завершении подготовки соглашения о предоставлении Соединенными Штатами Америки оборонительного оружия Украине.