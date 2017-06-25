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    Поставки оружия США: Порошенко рассказал о подготовке соглашения

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    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США (103)

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    Как заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам в воскресенье, глава Пентагона очень хорошо проинформирован о состоянии дел в Вооруженных Силах Украины.
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявляет о достижении договоренности с министром обороны США Джеймсом Мэттисом о завершении подготовки соглашения о предоставлении Соединенными Штатами Америки оборонительного оружия Украине. Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам в воскресенье.

    Визит Порошенко в США: обеим сторонам была нужна только картинка — Бортник
    Канал РИА Новости Украина на Youtube
    Визит Порошенко в США: обеим сторонам была нужна только картинка - эксперт

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    "Хочу отдельно подчеркнуть о встрече в Пентагоне. Это просто эмоционально: ты приходишь — впервые на ступенях Пентагона звучит украинский гимн, есть украинские флаги, выстроились представители всех войск вооруженных сил США. И когда наша делегация была в Пентагоне, мы услышали вдохновляющие слова министра обороны США… Мэттиса", — сказал Порошенко, передает УНИАН.

    По словам президента, глава Пентагона очень хорошо проинформирован о состоянии дел в Вооруженных Силах Украины.

    "Мы гордимся тем, что вам удалось сделать, и мы гордимся вашими вооруженными силами", — привел слова Мэттиса Порошенко.

    Глава государства сообщил, что во время переговоров в Пентагоне также присутствовал начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

    "Он (глава Пентагона — Ред.) говорит: мы знаем Виктора, это настоящий герой, мы очень рады тому, что вам удалось сделать за три года, вы должны этим гордиться. Он (глава Пентагона — Ред.) сказал о том, что это не просто жест вежливости, это мнение всех американских экспертов, советников, которые сейчас работают, в том числе и четырехзвездочных генералов, в том числе и бывших руководителей генерала Мэттиса, которые сейчас работают в ВСУ. Он (глава Пентагона — Ред.) говорит, что я буду делать все возможное для того, чтобы расширить наше оборонное сотрудничество, обеспечить решение вопроса о предоставлении Украине оборонительного оружия, и это было большим успехом", — сказал Порошенко. 

    Ранее Петр Порошенко с понедельника находился с рабочим визитом в США, где у него состоялись встречи с руководством этой страны, в том числе с президентом Дональдом Трампом.

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