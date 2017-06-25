Украина закупит минимум 2 млн тонн угля из США - Порошенко

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина планирует закупить минимум 2 млн тонн угля из США в условиях максимального содействия с американской стороны.

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Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам в воскресенье.

"Вы знаете, что после захвата украинских предприятий на оккупированной территории мы отказались от покупки угля с оккупированных территорий. И для обеспечения прозрачности на энергетическом рынке мы договорились о том, что американский уголь из Пенсильвании по конкурентным ценам (будет поставляться в Украину — Ред.)", — сказал Порошенко, передает УНИАН.

"У нас будет полное содействие и департамента Министерства торговли, и Министерства энергетики, и новой Администрации, и Конгресса. Будем иметь гарантированные поставки минимум 2 млн тонн угля. Для этого созданы все условия. Сейчас должны только заключаться контракты по энергетической безопасности", — сказал президент.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что хотел бы, чтобы Украина получала уголь и газ из США. Порошенко посетил Вашингтон с рабочим визитом во вторник и встретился с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом.