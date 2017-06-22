В США "Порошенко-пацифист" победил "Порошенко-ястреба" - Волошин

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Первая встреча президента Украины Петра Порошенко с его американским коллегой Дональдом Трампом состоялась во вторник в Вашингтоне. По информации Белого дома, в ходе короткого разговора главы двух государств обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе, реформы и борьбу с коррупцией на Украине. Порошенко по итогам встречи заявил, что увидел в США надежного стратегического партнера.

По мнению эксперта-международника Олега Волошина, в украинской дипломатии наблюдаются очевидные проблемы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Во время визита в Вашингтон во внутренней борьбе между "Порошенко-ястребом" и "Порошенко-пацифистом" победил последний. Рассказ Трампу о двухлетии мирного плана по Донбассу и отсутствие жесткой риторики в отношении Москвы даже в общении с прессой у решетки Белого дома (там, кстати, любой турист может дать брифинг) говорят сами за себя. Будем надеяться, что это начало перелома в сторону прагматичного понимания необходимости компромиссов. А Чалого и Климкина давно пора менять. Ну не получается у них, что уж тут поделаешь. Главное, чтоб первым не решили заменить второго", — считает Волошин.