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    В США "Порошенко-пацифист" победил "Порошенко-ястреба" - Волошин

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    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США (95)

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    По словам политического эксперта Олега Волошина, визит украинского президента в Вашингтон можно рассматривать как начало перелома в сторону прагматичного понимания необходимости компромиссов.
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Первая встреча президента Украины Петра Порошенко с его американским коллегой Дональдом Трампом состоялась во вторник в Вашингтоне. По информации Белого дома, в ходе короткого разговора главы двух государств обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе, реформы и борьбу с коррупцией на Украине. Порошенко по итогам встречи заявил, что увидел в США надежного стратегического партнера.

    Петр Порошенко и Дональд Трамп, 20 июня 2017
    twitter.com/PressSec
    Порошенко в США. Бродячий цирк отработал программу — Павлив

    По мнению эксперта-международника Олега Волошина, в украинской дипломатии наблюдаются очевидные проблемы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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    "Во время визита в Вашингтон во внутренней борьбе между "Порошенко-ястребом" и "Порошенко-пацифистом" победил последний. Рассказ Трампу о двухлетии мирного плана по Донбассу и отсутствие жесткой риторики в отношении Москвы даже в общении с прессой у решетки Белого дома (там, кстати, любой турист может дать брифинг) говорят сами за себя. Будем надеяться, что это начало перелома в сторону прагматичного понимания необходимости компромиссов. А Чалого и Климкина давно пора менять. Ну не получается у них, что уж тут поделаешь. Главное, чтоб первым не решили заменить второго", — считает Волошин.

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