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    Политика

    Генсек НАТО выступит в Раде

    (обновлено: )2201
    Как отмечается, 10 июля предполагается организовать визит в Украину делегации Североатлантического совета НАТО, проведения торжественного заседания Верховной Рады с выступлением на нем Йенса Столтенберга.
    Йенс Столтенберг в преддверии саммита НАТО
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Кабинет министров утвердил план празднования двадцатой годовщины Хартии об особом партнерстве Украины и НАТО, в рамках которого состоится визит делегации Североатлантического совета НАТО в Киев.

    Согласно плану, 10 июля предполагается организовать визит в Украину делегации Североатлантического совета НАТО, проведения торжественного заседания Верховной Рады с выступлением на нем Йенса Столтенберга и провести с участием президента Украины Петра Порошенко торжественное заседание Комиссии Украина-НАТО в Киеве.

    Также планируется провести международную конференцию по случаю годовщины.

    Кроме того, в июле пройдет церемония торжественного открытия нового помещения представительства НАТО в Киеве.

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