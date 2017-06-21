наверх
21.06.201714:30
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Россия укрепляет войска из-за агрессивных действий НАТО - Шойгу

    (обновлено: )15321
    Как сообщил Сергей Шойгу, "помимо политического, информационного и экономического давления, некоторые страны стремятся использовать военную силу в качестве инструмента для достижения геополитических целей".
    Сергей Шойгу
    RIA News Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

    КАЛИНИНГРАД, 21 июн – РИА Новости. Россия совершенствует боевой состав войск на западном направлении в связи с "агрессивными действиями" стран НАТО, сообщил министр обороны РФ генерал российской армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства в Калининграде.

    Переговоры президента РФ В. Путина с федеральным канцлером ФРГ А. Меркель
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вторая часть интервью Путина Стоуну: ответ НАТО, Сноуден, Украина

    По пути в Калининград, над нейтральными водами Балтийского моря, как сообщалось, натовский истребитель F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу, но его "отогнал" российский Су-27.

    По словам Шойгу, "помимо политического, информационного и экономического давления, некоторые страны стремятся использовать военную силу в качестве инструмента для достижения геополитических целей".

    "Эти действия наших западных коллег ведут к разрушению системы безопасности в мире, повышают взаимное недоверие и вынуждают нас применять меры реагирования, в первую очередь на Западном стратегическом направлении. Мы совершенствуем боевой состав войск и систему их базирования", — констатировал глава Минобороны РФ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Евродепутат Стефано Мауллу
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Верховная Рада Украины
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Операция "Коррупция": нардеп Розенблат под прицелом НАБУ