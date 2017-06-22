Возле военного объекта НАТО в Турции произошел взрыв

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Взрыв прогремел недалеко от военного объекта НАТО в турецкой провинции Измир, данных о пострадавших не поступало, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что взрыв произошел на кладбище, располагающемся неподалеку от военного объекта НАТО. В результате него была повреждена стена. Полиция оцепила близлежащую территорию и выясняет причины взрыва.

Ранее мощный взрыв прогремел в районе Баглар турецкого города Диярбакыр в 10:45 (по Киеву) рядом с управлением полиции по борьбе с терроризмом в здании, где проводился ремонт полицейской бронетехники. Ранее сообщалось о гибели одного человека, более 10 получили ранения. В среду турецкие СМИ сообщили, что число жертв возросло до трех.