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    Политика

    Вступил в силу закон об обмене секретными данными между Украиной и НАТО

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    Закон вступил в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутренних процедур, необходимых для вступления в силу.
    Флаги Украины и НАТО
    пресс-служба Минобороны Украины

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. В Украине вступил в силу закон № 2068-VIII о ратификации договоренностей с НАТО относительно информации с ограниченным доступом.

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    Ранее Верховная Рада ратифицировала договоренности с НАТО касательно обмена и охраны информации с ограниченным доступом.

    Парламент постановил, что они вступают в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутренних процедур, необходимых для вступления ими в силу.

    Как ранее заявил в эфире "ГС" политолог Валентин Войтков, граждане Украины поддерживают идею вступления в НАТО, поскольку верят, что это — один из способов защитить территориальную целостность страны.

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